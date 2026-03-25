PROBLEMI NA SUDOVIMA

Sudovi se vratili na fax: Pao je sustav preko kojeg rade, nema mejlova, ručno pečatiraju...

Piše Laura Šiprak,
Greška u sustavu ili vanjski utjecaj, još nije poznato. No sa sudova za 24sata kažu da su se vratili na fax, a posla je previše i bez ovih smetnji

Županijski sudovi u Zagrebu, Velikoj Gorici i Karlovcu imaju problem: ne radi im sustav u kojem obavljaju posao. 

Ne mogu slati i primati mejlove, ne rade im elektronički potpisi pa sve ručno pečatiraju, nalozi i dopisi se fizički donose ili šalju faxom. Unatoč tome, broj naloga, zahtjeva za ročištem i ostalih poslova se ne smanjuje.

Prema informacijama 24sata, iste probleme su jutros imali i na Županijskom sudu u Dubrovniku, no oko 10 i 30 se sve vratilo u normalu. 

Poslali smo upit Ministarstvu oko toga zna li se uzrok problema, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

