Sudska zapisničarka za 24sata: Suci imaju tri puta veću plaću od nas, a radimo im 90 posto posla

Vlada i predstavnici velikih sindikata postigli su dogovor po kojemu se povećavaju plaće za 219.000 državnih i javnih službenika, kroz odluku o isplati privremenog dodatka na plaće, a koja će se potom uključiti u novi Zakon o plaćama. Onima koji imaju najmanje plaće, plaća će porasti 100 eura neto, to su ljudi s koeficijentima 0.631 do 1.111. Plaća onima s koeficijentima od 1.111 do 1.530 porast će za 80 eura, a za 60 eura raste onima s koeficijentom od 1.530 do 1.867.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će se odluka primjenjivati na plaći za lipanj, te da će za se veće plaće izdvajati 430 milijuna eura godišnje. Regres se svima povećava na 300 eura, kako je najavio Plenković. - Prije smo povećali s 232 eura na 300 za članove sindikata i na 250 za sve ostale - rekao je.

"Među nama vlada ogromno nezadovoljstvo"

Ovim povećanjem plaća bit će obuhvaćeni i pravosudni službenici koji su od ponedjeljka u štrajku.

- Vlada nam pokušava "baciti kosti" nudeći nam 100 eura povišicu. Indikativno je da za povećanje plaća sucima imaju 500 eura. Njima su naime, povećali plaće za 30 posto, a nama s ovom malom povišicom pokušavaju začepiti usta. Plaće nas sudskih zapisničara kreću se od 600 do 700 eura. Znate kako mi živimo. Do 20. u mjesecu imamo novaca za osnovne životne potrebe, nakon toga se svatko snalazi, kako tko može, živimo od minusa, posuđivanja i toga nam je dosta. Među nama vlada ogromno nezadovoljstvo - rekla je sudska zapisničarka iz Zagreba za 24sata.

Navodi kako si ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe.

- Nitko od nas ne traži nikakav luksuz već si želimo priuštiti neke normalne stvari koje spadaju pod srednji životni standard. Radimo kao životinje, čitam komentare po internetu i zlo mi je, suci su takvi kakvi jesu, ali mi odrađujemo 90 posto posla za njih. Mi pišemo sve dopise, rješenja, a oni pobiru lovorike. Ljudi nisu svjesni koliko posla odradimo za njih, oni samo pročitaju i digitalno potpišu, dok mi provjeravamo točnost podataka, oibe, adrese, sve je to na nama.

Imamo enorman broj spisa, sjedimo satima za kompjutorom. U dane kad imamo zakazana ročišta, kad sjednete u 9 ne ustajete do 15 sata. Ako ne mogu više izdržati i zaista trebam na WC, tad sucu napišem poruku na papir da molim pauzu za WC. Godinama sam radila na kaznenom, to su bile beskonačne rasprave u kojima nema ustajanja do kraja radnog vremena. Ne možete ni jesti osim ako si usput nešto ne uzmete pa u tih par minuta između rasprava uzmete dva tri zalogaja - ispričala je za 24sata sudska zapisničarka.

Prije su, kaže, suci imali dvostruko veću plaću od sudskih zapisničara, a sad nakon povišica, imaju trostruko veću.

"Ovime se dodalo ulje na vatru"

Navodi da ih smeta enormno povećanje plaće sucima, dok su njima dali mrvice.

- Suci imaju mjesečnu statistiku koliko rade, a nama se ništa ne broji, ne uzima se u obzir koliko smo odradili rasprava i svega. Suci dolaze na posao kad hoće, ne drže se propisanog radnog vremena, a imamo tolike zaostatke, dok istovremeno mi moramo provlačiti karticu kad dođemo i odemo, vodimo evidenciju radnog vremena - rekla nam je sudska zapisničarka.

Ogromnim povećanjem plaća sucima, samo se dodatno dolilo ulje na vatru, a činjenicom da se u petak tražila zabrana štrajka za nas pravosudne službenike, ljudima je izazvala još veći revolt i otpor. Problem je što u našoj životnoj dobi nemate uvjete za nove poslove, svi imamo preko 50, a ovaj naš posao radi 95 posto žena - kazala nam je.

Zanimalo nas je kako komentira činjenicu da im svi suci nisu iskazali potporu, te kako gledaju na njihov štrajk.

- Pojedini suci su stali iza nas, pojedini ne, a trebali su svi stati iza nas. Neki su rekli da ih se naš šttrajk ne tiče, da je to naš problem i neka se izborimo sami za sebe. Nije u redu od nekih da sami pišu ročišta, dok mi zapisničari štrajkamo. Trebali su se solidarizirati s nama kao i ovi drugi i ne održavati ročišta. S druge strane, neki suci neće održavati ročišta i tako nam pružaju podršku - zaključuje sudska zapisničarka iz Zagreba.

219.000

Za toliko državnih i javnih službenika raste plaća koja se isplaćuje za lipanj

100

Eura iznosi najveća povišica za one s najmanjim primanjima koji imaju koeficijent 0.631 do 1.111

80

Eura povećat će se plaća onima s koeficijentima od 1.111 do 1.530

60

Eura raste plaća onima s koeficijentom od 1.530 do 1.867.