Sudski vještak o sanaciji otpada u Gospiću: 'Teško da će biti gotova za tri mjeseca...'

Novi nalazi USKOK-a o ilegalnom i opasnom otpadu ponovno su uznemirili javnost. Mikroplastika je pronađena i izvan samog odlagališta, dok je istodobno plan sanacije u Gospiću zapeo na prvom koraku. Naime, Tabak grupa povukla je ponudu za sanaciju oko 650 tona neopasnog otpada, nakon čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio cijeli postupak javne nabave. Dok se čeka novi plan za uklanjanje otpada, građane najviše zanima koliko je situacija zapravo opasna za njihovo zdravlje i koliko bi mogla trajati sanacija. O tome je za RTL govorio stručnjak i sudski vještak Ivica Kišić, koji smatra da je trenutačni utjecaj na zdravlje građana zanemariv.

- Mislim da je za sada taj utjecaj zanemariv. Budući da se tu ne uzgajaju poljoprivredne kulture, budući da su to plitke, mi to kažemo procjedne vode, ali nisu to vodonosnici, to su vode koje su na dubini desetak metara, prema tome, utjecaj je u ovom trenutku zanemariv. Isto tako, kao što se svaki dan mijenjaju informacije, jučer su išli podaci da su uzimani uzorci samih bunara u okružju samog prostora, ali ono što i domaći ljudi kažu, 95% ljudi koristi gradsku vodu, ne koriste vodu iz bunara, odnosno nju više koriste kao tehničku vodu. Ona je mikrobiološki neispravna, prema tome nema nikakve veze s ovim prostorom gdje su utvrđena ova odlagališta otpada - rekao je.

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Kišić ipak upozorava da je pitanje sanacije potrebno što prije riješiti, a kao jednu od mogućnosti vidi termičku obradu otpada.

'Mi spalionicu u Hrvatskoj nemamo'

- Nažalost, temeljem onoga što imam uvid, što smo do sada dobili, za sada je ta teorija termalnog, znači njegova spaljivanja, teorija koja će vjerojatno ići. Nažalost, mi spalionicu u Republici Hrvatskoj nemamo, znači mora se to izvoziti. Evo, danas smo vidjeli u novinama da su se veliki europski igrači počeli zanimati za samo odvoženje i spaljivanje tog otpada ili je drugi način da se on zakapa, ali bojim se da u ovom trenutku nema ni volje ni snage da se to zakapa na nekom prostoru unutar Republike Hrvatske. Ali ponavljam, mislim da u ovom trenutku nema dovoljno snage da se to provede - dodaje.

Osim spaljivanja i izvoza, druga mogućnost bila bi trajno zbrinjavanje otpada na odgovarajućoj lokaciji. No za takvo rješenje također bi trebalo pronaći odgovarajući prostor i provesti niz procedura.

Može li sve biti riješeno za tri mjeseca?

Jedno od ključnih pitanja nakon poništenja natječaja jest koliko će građani još morati čekati na početak konkretne sanacije. Iako se ranije spominjao rok od nekoliko mjeseci, Kišić je oko toga prilično skeptičan.

- Ja ću vam biti iskren, vrlo teško. Vrlo teško je to napraviti unutar tri mjeseca. Puno tu procesa, puno postupaka treba provesti. Bio bih jako sretan da bude to tri mjeseca, ali sam pesimist - kazao je.

U međuvremenu ostaje otvoreno pitanje kako će se i kada pronaći novi izvođač te kojim će se postupkom otpad iz Gospića konačno ukloniti i zbrinuti.