Sudu treba još vremena: 'Za tih 40 milijuna kuna mjesečno možemo sagraditi novi vrtić'

Visoki upravni sud donio je Odluku o obustavljanju izvršenja Odluke o ukidanju mjere "roditelj odgojitelj", koja se odnosi na oko 5800 korisnika obuhvaćenih mjerom. To ne znači da smatraju da je odluka Skupštine Grada Zagreba nezakonita niti da vjeruju da je ta mjera zakonita nego da im treba još vremena da prouče svu argumentaciju obiju strana. A provođenje ukidanja te mjere zaustavljeno je kako bi se izbjegle potencijalne novčane posljedice za korisnike i za Grad Zagreb.

- Odluka je trenutno u postupku preispitivanja. Sud je očito preliminarno procijenio da postoje opravdani razlozi kako bi ona možda mogla u nekom trenutku biti nezakonita i, ako je sud takvom utvrdi, ona bi do te odluke proizvodila pravne posljedice. Ovako, ona neće biti u primjeni dok se ne odluči o njenoj zakonitosti, neće nastajati ni štetne posljedice. Time sud nije rekao da je nezakonita niti je prejudicirao što će reći. Sud nije ništa rekao o tome hoće li ta odluka biti na snazi ili ne. Rekli su: 'Mi je sad preispitujemo i, dok to traje, nije na snazi'. To se primjenjuje desetljećima, institut obustave - govori Frane Staničić, stručnjak za upravno pravo.

Iz udruga U ime obitelji, HURO i U djeci je budućnost zadovoljni su jer vjeruju da je to korak do poništavanja odluke nove gradske vlasti.

- Visoki upravni sud pokazao je ozbiljnost koju Grad Zagreb nije pokazao. Ova mjera znači da će roditelji nastaviti primati prihode na koje su računali sve dok Visoki upravni sud ne donese odluku o zahtjevu je li Tomaševićeva odluka o ukidanju u skladu sa zakonom - rekla je Željka Markić i dodala da se zbog ove mjere u pet godina rodilo 500 djece.

Zadovoljan je i Ivica Lovrić, savjetnik, koji je u gradskoj upravi zaposlen još od doba Milana Bandića.

- Ja sam iznimno zadovoljan, tu mjeru koju je donijela Skupština na prijedlog gradonačelnika Tomaševića smatram štetnom i neetičnom. Radostan sam jer je Visoki upravni sud donio ovu odluku, koja je prema meni, štetna i nezakonita. Donijet će mir mnogim zagrebačkim roditeljima koji ove godine upisuju djecu u vrtić prvi put, a koji nisu obuhvaćeni mjerom. To će nam olakšati situaciju, aktualna vlast ne čini ništa, ne gradi vrtiće, a postojeći kapaciteti vrtića bit će dostatni za sve roditelje u radnom odnosu koji ove godine prvi put upisuju djecu u vrtić - rekao je Lovrić.

Markić je istaknula da je najava o ukidanju i revidiranje mjere "možda nepoštena taktika Grada Zagreba".

- Roditelji odgojitelji koji su izašli iz mjere više nisu korisnici mjere i na njih se ovo ne odnosi. Upozoravali smo roditelje odgojitelje da se može raditi o jednoj nepoštenoj taktici Grada koja potiče ljude da izađu iz mjere, iako im je teško iz nje izaći, kako bi se smanjio broj korisnika mjere. Mi smo uvjereni da ova odluka nije u skladu sa zakonom. Iznijeli smo opsežnu dokumentaciju, praksu europskih i hrvatskih sudova, i mislimo da je to sve na našoj strani - dodala je Markić.

Berbić Lacko iz udruge HURO, komentirajući koliko je ljudi izašlo iz mjere u odnosu na listopad, rekla je kako je sad stotinjak korisnika manje.

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, kaže da će otvoriti 500 dodatnih mjesta u vrtićima ove godine, a kreću i u projekte gradnje vrtića. Iz udruga upozoravaju da je riječ o oko 20.000 djece, no nisu specificirali koliko od toga su vrtićke dobi, a mjera traje sve do 15. godine djetetova života.

Za svibanj još novca ima, no ako sud brzo ne odluči, ili odluči da je obustava mjere nezakonita, proračun Grada Zagreba ide u rebalans.

- Za svibanj je planiran iznos u proračunu. Ako nakon toga ne bude donesena odluka suda, morat ćemo razmišljati o rebalansu proračuna jer je tu riječ o 40 milijuna kuna mjesečno. Za taj novac možemo napraviti novi vrtić - rekla je Dolenec. Napomenula je da je na mjeru potrošeno 1,8 milijardi kuna te da je imala niz štetnih posljedica, da onemogućuje zapošljavanje žena i upis djece u vrtiće.

- Ja bih voljela da ishod nakon današnje odluke bude skora odluka o zakonitosti. U interesu i korisnika i Grada Zagreba je da ona bude što prije. Bio bi presedan da demokratski izabrana vlast ne može odrediti novčane naknade. Ovo je samo još jedna novčana naknada, ona se ne isplaćuje na temelju nekog zakona ili prava - objašnjava Dolenec.

Prema njihovim podacima, ova mjera nije utjecala na porast broja rođene djece. Pokušali su stupiti u kontakt s korisnicima.

- Poslali smo upitnike na 5800 adresa korisnika mjere kako bismo doznali njihove socijalne profile, o koliko je djece i koje dobi riječ, o kakvoj radnoj spremi roditelja je riječ, no dobili smo natrag tek tri posto ispunjenih upitnika - rekla je.

Komentirala je i angažman Ivice Lovrića, koji će u restrukturiranju "biti stavljen na raspolaganje" kako bi ga mogli zakonito otpustiti.

Podsjetimo, gradska je skupština prihvatila revidiranu mjeru prema kojoj su od 1. svibnja roditelji odgojitelji trebali, umjesto 4850 kuna, primati 1000 kuna mjesečno, a najmlađe dijete koje je prije izlazilo iz mjere s 15 godina, iz mjere je trebalo izlaziti sa 7 godina. Nakon ove odluke suda ta se mjera privremeno obustavlja.

Najčitaniji članci