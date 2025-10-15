Suho i sunčano: Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura

Na Jadranu pretežno sunčano, a u većem dijelu unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno i uglavnom suho, ujutro mjestimice uz maglu, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Poslijepodne djelomice sunčano.

Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna.

Najviša dnevna temperatura od 14 do 17, na Jadranu između 20 i 23 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je izdao za srijedu za Jadran žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.