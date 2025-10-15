Obavijesti

TEMPERATURE DO 23

Suho i sunčano: Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura

Piše HINA,
Suho i sunčano: Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura
Zadar: Jesenski dan na plaži Kolovare | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najviša dnevna temperatura od 14 do 17, na Jadranu između 20 i 23 Celzijevih stupnjeva

Na Jadranu pretežno sunčano, a u većem dijelu unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno i uglavnom suho, ujutro mjestimice uz maglu, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Poslijepodne djelomice sunčano.

Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna.

Najviša dnevna temperatura od 14 do 17, na Jadranu između 20 i 23 Celzijevih stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA Danas promjenjivo vrijeme, izdali žuti alarm zbog vjetra
Danas promjenjivo vrijeme, izdali žuti alarm zbog vjetra

DHMZ je izdao za srijedu za Jadran žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

