PROGNOZA VREMENA

Danas promjenjivo vrijeme, izdali žuti alarm zbog vjetra

HINA
Danas promjenjivo vrijeme, izdali žuti alarm zbog vjetra
Zadar: Stiže najavljivana promjena vremena | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prognozira u petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a na istoku ponegdje malo kiše. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar.

DHMZ je za petak izdao žuto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

