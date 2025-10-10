Danas promjenjivo vrijeme, izdali žuti alarm zbog vjetra

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prognozira u petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a na istoku ponegdje malo kiše. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar.

DHMZ je za petak izdao žuto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

