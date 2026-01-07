'Sukob sa SAD-om na Grenlandu bio bi samoubojstvo. Nitko neće niti mrdnuti da nam pomogne'

Moramo razjasniti neke nesporazume koji su se dogodili. Vjerujemo da je ova situacija posljedica pogrešnog tumačenja. Primjerice, nije točno da se ruski i kineski brodovi kreću oko Nuuka na Grenlandu, poručio je na sinoćnjem sastanku danskog državnog vrha ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen, prenosi DR.

Otkako je uhićen venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro, Donald Trump je izrazio želju za danskim otokom Grenlandom. Kako je rekao, američki predsjednik najavio, u sve bi se mogla i vojska uplesti.

Rasmussen je poručio da je zatražiti sastanak s američkim kolegom Marcom Rubiom.

- Moramo razjasniti neke nesporazume koji su se dogodili. Vjerujemo da je ova situacija posljedica pogrešnog tumačenja. Primjerice, nije točno da se ruski i kineski brodovi kreću oko Nuuka na Grenlandu - rekao je Rasmussen. On će zajedno s ministricom vanjskih poslova Grenlanda Vivian Motzfeldt otputovati u Washington.

- SAD ne može jednostavno dobiti Grenland - poručio je i pritom izrazio spremnost na suradnju i širenje američke prisutnosti na Grenlandu, ali ne i prepuštanje suvereniteta.

Pipaluk Lynge, predsjednica Odbora za vanjsku i sigurnosnu politiku grenlandskog parlamenta nezadovoljna je zbog nepozivanja na sastanak u Danskoj. Problem je, kako tvrde Danci, u tome što su zbog osjetljivosti teme svi sudionici morali biti fizički prisutni u Kopenhagenu.

Stručnjaci smatraju da bi sukob s SAD-om na Grenlandu bilo samoubojstvo.

- Ako SAD odluči napasti Grenland, što je zasad teško zamislivo, ostali bismo sami. Nitko neće ni prstom mrdnuti, u strogo vojnom smislu. Nitko nam neće pomoći - rekao je za DR Peter Viggo Jakobsen, docent na Institutu za strategiju i ratne studije.

Foto: Marko Djurica

Ako i dođe do sukoba, danska vojska morala bi reagirati i to bez čekanja odobrenja iz Kopenhagena.

- Grenland je jako daleko, tamo je vrlo hladno i uvjeti za borbu su grozni. Američki ratni stroj jednostavno je prevelik i presnažan da bi se tu išta moglo učiniti - smatra Jakobsen.