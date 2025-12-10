Obavijesti

GAĐALI SELO UZ GRANICU

Sukob: Tajlandski borbeni avioni napali su Kambodžu

Piše HINA,
Sukob: Tajlandski borbeni avioni napali su Kambodžu
Foto: Soviet Yarn/REUTERS

Tajlandski borbeni zrakoplovi napali su Kambodžu u srijedu ujutro, nakon eskalacije pograničnih sukoba između dviju azijskih zemalja, prenose lokalni mediji iz Kambodže

Kambodžanski Khmer Times, pozivajući se na ministarstvo obrane, prenosi da su avioni F-16 bacili najmanje dvije bombe na sela u provinciji Meanchey, na granici s Tajlandom. Zasad nema izvješća o poginulima. 

Taj medij prenosi da su tajlandski zrakoplovi letjeli nad još nekoliko kambodžanskih područja, uz kopnene i morske napade o kojima nema više informacija. Tajland još nije komentirao ta izvješća. 

Predsjednik kambodžanskog Senata i dugogodišnji čelnik zemlje Hun Sen izrazio je zabrinutost, ali je pohvalio vojsku jer se „hrabro i čvrsto oduprijela”, piše Khmer Times.

On je ranije rekao da je Kambodža prvotno bila suzdržana kako bi ispoštovala primirje postignuto 26. listopada, no da je vojska sad primorana braniti kambodžanski teritorij. 

Pokretanje videa...

Tajland je napao Kambodžu 01:03
Tajland je napao Kambodžu | Video: 24sata/Reuters

Dvije države od nedjelje se optužuju za kršenje tog prekida vatre uz svoju 800 kilometara dugu, većinom još uvijek neusuglašenu granicu. 

Američki predsjednik Donald Trump, koji je posredovao u pregovorima u listopadu, rekao je da planira ponovno intervenirati.

"Sutra ću morati obaviti telefonski poziv", rekao je svojim pobornicima u utorak u Pennsylvaniji.

