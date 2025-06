VIDEO 'Mein Gott, was ist das?' Gurali se u Puli, auto skoro pao u more, vozač završio u bolnici

Pulska policija i vatrogasci odmah su reagirali po dojavi da se u Marini Polesana u Puli "zapalio" automobil, pa su uz policiju na mjesto događaja u četvrtak oko 19.30 sati vatrogasci stigli sa tri vozila i sedam vatrogasaca. Informacija je zapravo bila tek djelomično točna jer je na mjestu događaja došlo do incidenta u kojem su sudjelovala dva vozila, a gdje je jedno od vozila "za dlaku" izbjeglo pad u more. Vozač jednog vozila gurao je drugo vozilo koje je pukom srećom izbjeglo pad u more. Nataša Rogić iz PU Istarske kazala je da su policajci postupali po dojavi.

U posjedu smo video snimki gdje se vidi cijeli događaj koji je uznemirio građane. Na snimkama se čuju Nijemci koji se iščuđavaju bizarnom događaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:03 Bizarna snimka iz Pule | Video: čitatelj 24sata

- Utvrdili su da nije došlo do požara, već do protupravnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira 41-godišnjaka koji je zbog stanja u kojem se nalazio prevezen u pulsku bolnicu - kratko je kazala glasnogovornica Rogić. "Obračun" se dogodio između jednog kombija i automobila.

- Po primitku dojave o požaru vozila, na mjesto događaja izašlo je sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila. Kako nije bilo požara, vatrogasci su vitlom povukli vozilo natrag "na tvrdo". Prvo je došlo šest vatrogasaca sa dva vozila, i onda je došlo i treće vozilo koje je pozvano radi izvlačenja automobila. Dojava je bila u 19.30 sati, a povratak u postrojbu u 20.41 sati - kazao je zapovjednik pulskih vatrogasaca, Ivica Rojnić.