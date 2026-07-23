Paradoks je još veći kad se zna da ta cisterna ne služi samo za gašenje požara, nego i za prijevoz pitke vode stanovnicima. U zemlji koja se svakoga ljeta suočava s požarima i sušom, takvo vozilo nije luksuz.
KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Suludo je da usred sezone požara vatrogasci za nabavu vozila ovise o donacijama
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Nevjerojatna je vijest da vatrogasci sami skupljaju sredstva, i to usred sezone požara kako bi kupili novo vozilo. Dakle, ako postoji trenutak u kojem vatrogasci ne bi smjeli razmišljati o tome kako će kupiti vozilo, onda je to usred protupožarne sezone. Upravo tad trebali bi biti usredotočeni isključivo na gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, a ne na otvaranje računa za donacije i molbe građanima da pomognu kupiti kombi ili vatrogasno vozilo.
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