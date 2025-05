Summit Plenkija i Zokija: Ovo je ključnih 5 tema za prvi razgovor

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković napokon su odlučili obnoviti suradnju, čime se okončava rat dvaju ključnih aktera hrvatske politike koji neprekidno traje još od konca 2020. godine. Taj je sukob rezultirao blokadom funkcioniranja države na najvišoj razini, s višestrukim i trajnim negativnim posljedicama za Hrvatsku, kako na unutarnjopolitičkom tako i na vanjskopolitičkom planu. Sukob je onemogućio donošenje važnih odluka dovodeći do zastoja u funkcioniranju ključnih državnih tijela, poput Vijeća za nacionalnu sigurnost ili Vijeća za obranu, a došlo je i do blokade procesa imenovanja na ključne vojne i diplomatske pozicije, što je onda ozbiljno narušilo povjerenje građana u državne institucije i dodatno polariziralo društvo. Neprestane javne svađe i nesuradnja dvojice ključnih dužnosnika ozbiljno su ugrozile međunarodnu reputaciju zemlje, s obzirom na to da su predsjednik i premijer često iznosili oprečne stavove o ključnim pitanjima vanjske politike, što je otežavalo suradnju s ključnim međunarodnim partnerima u Europskoj uniji i NATO savezu.

