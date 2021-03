Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, komentirao je povećanje brojeva novozaraženih u Hrvatskoj. Poručio je da, ukoliko se svi drže propisanih mjera, se taj broj može smanjiti, ali da povećanju doprinosi i popuštanje mjera.

- Teško je reći radi li se o trećem valu ili "repu drugog", uostalom to nije ni bitno. U svakom slučaju imamo porast broja novooboljelih, koji je nešto sporiji, ali je ipak dramatičan. Radi se ipak o velikom rastu, potrebno je to suzbiti ukoliko je to moguće - rekao je Capak za HRT.

Što se tiče cjepiva, Capak je istaknuo da kada su naručivali AstraZenecu nisu mogli znati da će biti problema s isporukama te da je sada "lako o tome pričati".

- Mi smo razmišljali da li da uopće naručimo Pfizer jer smo imali naručene velike količine AstraZenece. Tada su do naš došle glasine da bi se moglo dogoditi da će se Pfizer prvi registrirati, pa smo naručili milijun osnovnih doza pa dodatne doze. Sada smo negdje na 3 milijuna naručenih doza Pfizera, dakle više nego AstraZenece. AstraZeneca je bilo najizglednije cjepivo koje se trebalo registrirati. Bio je zastoj u kliničkim ispitivanjima, ali nismo imali sumnji da bi se nešto moglo dogoditi - pojasnio je.

Tvrdi kako se neće odustati od cijepljenja AstraZenecom bez obzira na to što je u ljude ušao strah i nepovjerenje jer su "zdravstvene vlasti sve pažljivo pratile".

Što se tiče najava da će se do ljeta u Hrvatskoj procijepiti 50 posto populacije, a do sada je s dvije doze cijepljeno tek nešto više od 80 tisuća ljudi, Capak ističe kako to nije neizvedivo, ali je teško.

- Osim ako se sada u ovoj fazi dok se pregovara o dodatnim dozama Pfizera, ako se uspije dobiti veća količina, onda to još stignemo - rekao je i dodao da ukoliko bude dovoljno cjepiva, moći ćemo doći do 50 posto.

Trenutno se još cijepe ljudi stariji od 65 godina te oni s komorbiditetima, no Capak poručuje kako će se nakon toga krenuti "na sve ostale" te da neće svi biti epidemiološki, već i gospodarski prioriteti među koje spadaju i turistički djelatnici.

Što se tiče mjera, Capak kaže da pažljivo prate situaciju, ali da je malo vjerojatno da će se one popuštati.

- Nastojat ćemo zadržati razinu popuštanja koju imamo do sada, nadam se da će nam brojke pomoći u tome da ne idemo dalje - rekao je.