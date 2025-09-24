Obavijesti

Sumnjivi dvojac ulazi u zgrade po Zagrebu, vlasnik stana: 'Tek sam kasnije vidio što su radili'

Piše Bogdan Blotnej, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Stanari se boje kako bi mogli postati meta provalnika te je sve prijavljeno policiji. Potvrdili su to i iz PU zagrebačke

Građani već dva tjedna dijele snimku muškaraca koji šeću po zgradama nekoliko zagrebačkih kvartova. Snimka se proširila društvenim mrežama, a prvo su viđeni u Travnom, a zatim i u Sigetu. Penju se po stubištu, gledaju kroz špijunke i osluškuju ima li koga po stanovima.

Sa spomenutim dvojcem susreo se i vlasnik stana u Sigetu ispred kojeg ih je snimila kamera.

- Kad sam otvorio vrata, rekli su mi da traže apartman za najam preko Bookinga. Kazao sam im kako ovdje nema stanova koji se iznajmljuju. Potom su otišli. A tek kasnije sam na snimci vidio što su radili ispred vrata - ispričao je za Dnevnik.hr.

Vlasnik je rekao da su pričali na hrvatskom, ali na 'njihovu nesreću' on je radio od kuće.

Stanari se boje kako bi mogli postati meta provalnika te je sve prijavljeno policiji. Potvrdili su to i iz PU zagrebačke.

-  Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak 22. rujna u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu. Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju - pišu iz policije.

Provjerili su svoje baze podataka i razgovarali s kolegama i građanima te kažu da u vrijeme nastanka snimke i unatrag nekoliko dana nisu ondje zabilježene ni krađe niti provale.

