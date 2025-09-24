Obavijesti

POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
Foto: Čitatelj 24sata

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

Lopovi izviđaju za potencijalne provale, snimljeni su i prijavljeni policiji. Ovo je bilo u Sigetu, ovaj prvi je viđen i u Travnom, glasi poruka građana koji već dva dana dijele snimku po društvenoj mreži Facebook.

Ona kola uz upozorenje po kvartovskim grupama, a na njoj se vide dva muškarca kako šetaju po ulazu jedne od zgrada u novozagrebačkom Sigetu. Penju se po stubištu, gledaju kroz špijunke i osluškuju ima li koga po stanovima. Ovog puta ništa nije ukradeno, a snimila ih je nadzorna kamera.

Stanari se boje kako bi mogli postati meta provalnika te je sve prijavljeno policiji. Potvrdili su to i iz PU zagrebačke.

-  Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak 22. rujna u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu. Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju - pišu iz policije.

Provjerili su svoje baze podataka i razgovarali s kolegama i građanima te kažu da u vrijeme nastanka snimke i unatrag nekoliko dana nisu ondje zabilježene ni krađe niti provale.

Istraga, o potencijalnim 'izviđačima', se nastavlja. 

