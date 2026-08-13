Sumnjivi predmet na pruzi u Njemačkoj zaustavio vlakove: 'Netko je to namjerno postavio'

Zbog moguće eksplozivne naprave u četvrtak je zaustavljen željeznički promet u regiji na jugu Njemačke. Specijalne policijske snage pregledale su predmet koji je tehničar otkrio između pragova na pruzi na ulazu u željeznički kolodvor Treuchtlingen, u Frankoniji južno od Nurnberga.

Predmet je pregledao tim savezne policije za deaktiviranje bombi kako bi utvrdili predstavlja li stvarnu prijetnju.

Policijska uprava Srednje Frankonije izjavila je da je predmet rendgenski snimljen, a u međuvremenu su potvrdili da predmet nije eksploziv. Istražitelji pretpostavljaju da ga je netko namjerno ostavio kako bi izazvao paniku.

Wir gehen derzeit davon aus, dass der Gegenstand zur Störung vorsätzlich dort platziert wurde. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sichert Spuren. Der Bahnverkehr bleibt daher noch gesperrt. #T1308 https://t.co/4uBDr2jxWN — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 13, 2026

Državna policija izjavila je da će blokada prometa zasad ostati na snazi. Nisu mogli reći kada će se cestovni i željeznički promet nastaviti. Pogođeno je nekoliko regionalnih željezničkih linija, prema željezničkom operateru.

Foto: Felix Kirberg/DPA

Na pogođenim linijama promet će se odvijati autobusima i taksijima velikog kapaciteta. Vlakovi na velike relacije preusmjereni su kako bi se izbjeglo to područje.

Hitne službe su također "iz opreza evakuirale niz zgrada u neposrednoj blizini", navodi se u policijskom priopćenju.

Treuchtlingen ima oko 13.000 stanovnika i nalazi se između Nurnberga i Ingolstadta. Grad je nekad bio važno željezničko čvorište, premda brza pruga koja povezuje Munchen i Nurnberg prolazi istočnije i nije zahvaćena.