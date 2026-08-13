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Sumnjivi predmet na pruzi u Njemačkoj zaustavio vlakove: 'Netko je to namjerno postavio'

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
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Sumnjivi predmet na pruzi u Njemačkoj zaustavio vlakove: 'Netko je to namjerno postavio'
Foto: Felix Kirberg/DPA
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Policijska uprava Srednje Frankonije izjavila je da je predmet rendgenski snimljen, a u međuvremenu su potvrdili da predmet nije eksploziv. Istražitelji pretpostavljaju da ga je netko namjerno ostavio kako bi izazvao paniku.

Zbog moguće eksplozivne naprave u četvrtak je zaustavljen željeznički promet u regiji na jugu Njemačke. Specijalne policijske snage pregledale su predmet koji je tehničar otkrio između pragova na pruzi na ulazu u željeznički kolodvor Treuchtlingen, u Frankoniji južno od Nurnberga.

Predmet je pregledao tim savezne policije za deaktiviranje bombi kako bi utvrdili predstavlja li stvarnu prijetnju.

Policijska uprava Srednje Frankonije izjavila je da je predmet rendgenski snimljen, a u međuvremenu su potvrdili da predmet nije eksploziv. Istražitelji pretpostavljaju da ga je netko namjerno ostavio kako bi izazvao paniku.

Državna policija izjavila je da će blokada prometa zasad ostati na snazi. Nisu mogli reći kada će se cestovni i željeznički promet nastaviti. Pogođeno je nekoliko regionalnih željezničkih linija, prema željezničkom operateru.

Suspected Explosives Bring Train Service in Franconia to a Standstill
Foto: Felix Kirberg/DPA

Na pogođenim linijama promet će se odvijati autobusima i taksijima velikog kapaciteta. Vlakovi na velike relacije preusmjereni su kako bi se izbjeglo to područje.

Hitne službe su također "iz opreza evakuirale niz zgrada u neposrednoj blizini", navodi se u policijskom priopćenju.

Treuchtlingen ima oko 13.000 stanovnika i nalazi se između Nurnberga i Ingolstadta. Grad je nekad bio važno željezničko čvorište, premda brza pruga koja povezuje Munchen i Nurnberg prolazi istočnije i nije zahvaćena.

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