Sunčana subota na Jadranu, promjenjivo u unutrašnjosti

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje šaroliko vrijeme. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperature koje će se penjati između 27 i 30 °C. Idealno je to za sve koji planiraju provesti dan na plaži ili u šetnji uz more.

U unutrašnjosti zemlje, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, jutro će biti pretežno oblačno, a lokalno je moguća i kiša, pa čak i poneki pljusak. No, već od sredine dana očekuje se razvedravanje i više sunčanih razdoblja, iako vrijeme neće biti potpuno stabilno. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 22 i 27 °C, primjerice u Zagrebu oko 24 °C.

Vjetar će u većini krajeva biti umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno i olujna. U Dalmaciji se poslijepodne očekuje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Ukratko, sunčano i toplo vrijeme zadržat će se na obali, dok će kontinentalni dijelovi zemlje ujutro biti pod utjecajem oblaka i povremene kiše, ali s razvedravanjem tijekom dana.

Nedjelja će pak biti puno ugodnija. Prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna od 23 do 28 °C, na Jadranu i malo viša.