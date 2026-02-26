Sunčani petak, ali i cijeli vikend. Vrijeme je idealno za izlete

U petak nas očekuje stabilno i pretežno sunčano vrijeme, uz tek ponegdje umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima mjestimice će biti magle i niskih oblaka, osobito na sjevernom Jadranu te lokalno u unutrašnjosti. Vjetar će većinom biti slab, dok će na istoku i jugu zemlje mjestimice puhati umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Sredinom dana i poslijepodne na dijelovima Jadrana zapuhat će jugozapadnjak.

Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 3 °C u unutrašnjosti, dok će na obali biti između 5 i 10 °C. Tijekom dana bit će osjetno toplije – najviše dnevne temperature uglavnom između 14 i 19 °C.

Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, uz rijetku jutarnju maglu, ponajprije u Posavini. Najviša temperatura bit će od 14 do 16 °C. Središnja Hrvatska imat će nešto manje vedrine nego prethodnih dana, ali i dalje uz obilje sunca i temperature do 18 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj bit će sunčano, uz jutarnju maglu po kotlinama, dok će na sjevernom Jadranu magla i niski oblaci biti češća pojava. More će biti mirno, a dnevne temperature između 13 i 18 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz moguću jutarnju maglu na sjeveru i u unutrašnjosti. Najviše dnevne temperature dosezat će 19 °C, a na krajnjem jugu i do 20 °C.

Za vikend se nastavlja razmjerno toplo i stabilno vrijeme. Na kopnu će prevladavati sunčano, uz čestu jutarnju, lokalno i prijepodnevnu maglu, osobito u subotu. Jutarnje temperature bit će blago ispod nule ili oko nje, no danju će postupno rasti i zadržati se iznad prosjeka za kraj veljače i početak ožujka.

Na Jadranu će također biti razmjerno toplo, uz slab vjetar. Prijepodnevna magla, sumaglica i niska naoblaka bit će češće nego na kopnu, osobito na sjeveru, ali neće nedostajati ni sunčanih sati. Najviše sunca očekuje se u petak, dok će vikend obilježiti mirno more i ugodna, gotovo proljetna atmosfera.

- Tijekom vikenda na kopnu većinom sunčano, ujutro mjestimice maglovito, osobito u nedjelju. U ponedjeljak oblačnije, samo rijetko može biti i malo kiše, ponajprije u gorju. Vjetar slab, u ponedjeljak ponegdje umjeren jugozapadni. Dnevna temperatura bez veće promjene, a jutarnja u blagom porastu.

Na Jadranu do kraja tjedna djelomice sunčano, još češće s maglom i niskim oblacima, osobito na sjevernom i srednjem dijelu. Početkom novog tjedna oblačnije, umjereno jugo, te uglavnom na sjeveru mjestimice kiša - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.