Meksiko skraćuje radni tjedan

U Latinskoj Americi, gdje je 48-satni radni tjedan prevladavajući standard, prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO), Meksiko se pridružuje Čileu, Ekvadoru i Venezueli.

Radni tjedan će se početi smanjivati ​​2027. godine, kada će se smanjiti na 46 sati, a zatim će se smanjivati ​​za dva sata godišnje dok ne dosegne 40 sati 2030. godine.

"Ni pod kojim uvjetima smanjenje radnog vremena neće dovesti do smanjenja plaća", naglasio je Zastupnički dom u izjavi.

Ustavna reforma odobrena je s 469 glasova za i nijednim protiv.

Nakon što ga je Senat usvojio prije dva tjedna, prijedlog zakona o reformi sada treba odobrenje 17 od 32 regionalna zakonodavna tijela zemlje da bi postao zakon.

Oporbeni zastupnici kritizirali su reformu jer zadržava članak 123. meksičkog Ustava, koji se bavi radnim pravom, u kojem se navodi da "za svakih šest odrađenih dana radnici moraju imati barem jedan dan odmora s kontinuiranom plaćom".

Ovo je "prijevara", izjavila je zastupnica Nacionalne akcije (PAN, desnica) Annia Gomez tijekom zakonodavne rasprave.

Patricia Mercado iz lijevog centra Građanskog pokreta (Movimiento Ciudadano) zahtijevala je da reforma izričito propiše da "za svakih pet odrađenih dana moraju biti zajamčena dva dana odmora".

Meksiko zauzima "jedno od vodećih mjesta u svijetu po pitanju stresa povezanog s poslom, 75 posto radno sposobnog stanovništva pati od njega, odmor je neophodan za zdrav i uravnotežen život", dodala je.