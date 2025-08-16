Obavijesti

News

Komentari 0
VREMENSKA PROGNOZA

Sunčanje ide na pauzu: Nedjelja donosi kišu, grmljavina i olujni vjetar. Oglasili su upozorenja!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sunčanje ide na pauzu: Nedjelja donosi kišu, grmljavina i olujni vjetar. Oglasili su upozorenja!
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, DHMZ, Canva

Meteorolozi upozoravaju kako pljuskovi mogu biti lokalno izraženi, uz moguće olujne udare vjetra, stoga pripremite se na mokre i vjetrovite uvjete

Spremajte kupaće kostime i peraje, izvadite kišobrane. Nakon što smo uživali u suncu i moru, u nedjelju nas očekuje nagla promjena vremena. Skoro cijelu Hrvatsku zahvatit će kiša i grmljavina, a temperature će osjetno pasti. Meteorolozi upozoravaju kako pljuskovi mogu biti lokalno izraženi, uz moguće olujne udare vjetra, stoga pripremite se na mokre i vjetrovite uvjete.

- Djelomice sunčano i nestabilno te na kopnu manje toplo. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito poslijepodne u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, uz pljuskove jači - pišu iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C, na moru od 31 do 36 °C - prognoziraju iz DHMZ za sutra.

Na snazi su meteoalarni za cijelu Hrvatsku zbog grmljavinskih nevremena i vrućina. Riječka regija je pod narančastim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena i toplinskog vala, ostatak Hrvatske je pod žutim upozorenjem.

Foto: DHMZ

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Putin je Trumpu na sastanku kazao da želi cijeli Donbas. Zelenski je odbio taj plan...
IZ MINUTE U MINUTU

Putin je Trumpu na sastanku kazao da želi cijeli Donbas. Zelenski je odbio taj plan...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025