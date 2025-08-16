Sunčanje ide na pauzu: Nedjelja donosi kišu, grmljavina i olujni vjetar. Oglasili su upozorenja!

Spremajte kupaće kostime i peraje, izvadite kišobrane. Nakon što smo uživali u suncu i moru, u nedjelju nas očekuje nagla promjena vremena. Skoro cijelu Hrvatsku zahvatit će kiša i grmljavina, a temperature će osjetno pasti. Meteorolozi upozoravaju kako pljuskovi mogu biti lokalno izraženi, uz moguće olujne udare vjetra, stoga pripremite se na mokre i vjetrovite uvjete.

- Djelomice sunčano i nestabilno te na kopnu manje toplo. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito poslijepodne u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, uz pljuskove jači - pišu iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C, na moru od 31 do 36 °C - prognoziraju iz DHMZ za sutra.

Na snazi su meteoalarni za cijelu Hrvatsku zbog grmljavinskih nevremena i vrućina. Riječka regija je pod narančastim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena i toplinskog vala, ostatak Hrvatske je pod žutim upozorenjem.

Foto: DHMZ

