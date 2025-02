Sunčano, ali ledeno: Izdali su alarme zbog niskih temperatura

U utorak će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu, ujutro na sjeverozapadu i povećanu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između -1 i 3, na obali i otocima većinom od 8 do 13 °C.

U srijedu će biti sunčano i hladno. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, malo će oslabiti te popodne najprije u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -10 do -5, na moru od -2 na sjevernom dijelu do 4 °C u Dalmaciji. Najviša dnevna od 0 do 4, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 8 do 13 °C.

DHMZ je za utorak izdao narančasto upozorenje zbog jakog vjetra za Kvarner i Velebitski kanal te žuto za Rijeku i okolicu, zapadnu obalu Istre te Dalmaciju. Za osječku, karlovačku i riječku regiju izdali su žuto upozorenje radi iznimno niskih temperatura.

