Sunčano i toplo, evo kada stiže nagla promjena vremena

U utorak će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti povremeno umjerena, u središnjim i istočnim predjelima ujutro i povećana naoblaka uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 28 do 33 °C.

U srijedu će sa sjeverozapada stići postupno naoblačenje, u unutrašnjosti mjestimice kiša, u središnjim predjelima moguće obilnija. Lokalno i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji ponajprije poslijepodne na istoku. Prema večeri pljuskova može biti na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Zapuhat će umjeren, na udare moguće jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu poslijepodne bura, lokalno jaka. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša temperatura u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj od 23 do 26, na istoku i na Jadranu od 29 do 34 °C.

DHMZ je izdao za utorak žuta upozorenja za osječku i zagrebačku regiju zbog grmljavinskih nevremena u jutarnjim satima. Za Kvarner, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju izdali su žuta upozorenja zbog jakog vjetra.

