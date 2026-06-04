Sunčano i toplo, temperature do 27 °C. U petak nova runda kiše!

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku. Na krajnjem jugu zemlje poslijepodne je, uz više oblaka, moguć poneki pljusak.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će navečer na sjevernom Jadranu zapuhati jugo. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ

Već u petak slijedi nova promjena vremena. Očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenima grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prijepodne će biti na istoku zemlje i u Dalmaciji.

Na kopnu će puhati uglavnom slab jugozapadni vjetar, koji će poslijepodne okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, prolazno uz jake udare. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 15 i 19, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih.