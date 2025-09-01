Obavijesti

Temperature i do 29 °C, a kiša i nevrijeme vraćaju se već sutra!

Najviša dnevna temperatura zraka diljem zemlje kretat će se uglavnom između 24 i 29 °C. Jutarnje temperature bit će ugodne, s vrijednostima od 9 do 18 °C, ovisno o regiji

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano i toplije vrijeme, a temperature će se u većini krajeva penjati od 24 do 29 °C. 

U unutrašnjosti zemlje, uključujući i Zagreb, očekuje se vrlo toplo i sunčano vrijeme. Jutarnji sati mogli bi biti obilježeni kratkotrajnom maglom, osobito u širem gradskom području. Tijekom dana vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, što će dodatno pridonijeti osjećaju topline.

Na Jadranu i u Gorskom kotaru situacija je nešto raznolikija. Iako će i ovdje prevladavati sunčano vrijeme, mjestimice će biti oblačnije, posebice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje su od sredine dana mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi ili malo kiše. Uz obalu će zapuhati jugo, koje će navečer biti u jačanju.

Najviša dnevna temperatura zraka diljem zemlje kretat će se uglavnom između 24 i 29 °C. Jutarnje temperature bit će ugodne, s vrijednostima od 9 do 18 °C, ovisno o regiji.

Jače naoblačenje i kiša

U unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Od sredine dana očekuje se postupno jače naoblačenje, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj gdje će lokalno biti kiše i pljuskova. Na Jadranu će vremenske prilike biti raznolike – u Dalmaciji se zadržava uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati promjenljivo do pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ponegdje i izraženijim.

Vjetar će u unutrašnjosti puhati slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 16 °C, dok će na obali i otocima biti toplije, između 18 i 21 °C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će dosezati od 25 do 29 °C.

