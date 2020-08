Sunčano i ugodno: Temperature malo pale, u Istri moguć pljusak

Najsunčanije, uglavnom vedro kao i u srijedu, u četvrtak će biti na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar većinom slab, u poslijepodnevnim satima s mora koje će biti mirno do malo valovito

<p>U četvrtak nas je ponovno dočekala koji stupanj niža temperatura, a u unutrašnjosti je i oblačnije. Ipak, u istočnoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana očekuje se i povremena naoblaka zbog koje će noć i jutro biti manje svježi. </p><p>Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stupnjeva, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.</p><p>Naoblake će biti i u središnjim predjelima, posebno u prvom dijelu dana. No ipak, većinu dana očekuje se barem djelomično sunčano vrijeme uz slab vjetar, javlja <a href="https://www.hrt.hr/647517/vrijeme-i-promet/suncano-i-prilicno-vruce-a-onda-izrazenija-promjena-vremena" target="_blank">HRT</a>. </p><p>U Istri se očekuje jača naoblaka, a moguć je i pljusak. </p><p>Na sjevernom Jadranu očekuje se slab jugoistočni vjetar uz malo valovito more, dok se podno Velebita očekuje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 u gorju do 31 na obali. </p><p>Bit će sunčano i vruće, isto kao i unutrašnjosti Dalmacije. Najniža temperatura od 14 u Zagori do 23 na obali, a najviša oko 31 stupanj. </p><p>Najsunčanije, uglavnom vedro kao i u srijedu, u četvrtak će biti na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar većinom slab, u poslijepodnevnim satima s mora koje će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura od 29 na obali do 33 u zaobalju, odnosno u dolini Neretve. </p>