NOVA PROMJENA

Sunčano i vruće do petka, a za vikend olujno jugo i pljuskovi

Foto: Pixsell/canva

Sunce i vrućina u srijedu i četvrtak, ali vikend donosi oblake i nevrijeme! Kiša i grmljavina zahvatit će veći dio Hrvatske

Hrvatsku u srijedu i četvrtak očekuje većinom sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje i vruće, no krajem tjedna stiže promjena koja donosi više oblaka, pljuskove i grmljavinu, a lokalno i izraženije nevrijeme, piše Petra Mikuš Jurković za HRT.

Srijeda sunčana, ponegdje i koji pljusak

Vrijeme po gradovima

Na istoku zemlje pretežno sunčano, uz jutarnju svježinu od 11 do 14 °C i dnevne temperature do 32 °C. U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadnjak, s najvišom temperaturom od 29 do 31 °C.

U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu očekuje se promjenjiva naoblaka, mjestimice i pljusak, osobito u Istri gdje može i zagrmjeti. Jutro u gorju svježe, od 9 do 12 °C, a na moru oko 19 °C. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na otvorenom moru i jugo.

U Dalmaciji uglavnom sunčano i vedro, danju vrlo toplo i vruće, uz jutarnjih 10 do 15 °C u unutrašnjosti te 18 do 21 °C na obali. Podjednako vrijeme očekuje se i na krajnjem jugu.

Četvrtak – jačanje južine, još uvijek sunčano i vruće

Prema prognozi DHMZ-a, u četvrtak će biti pretežno sunčano, na zapadu djelomice oblačno, uz jači južni i jugozapadni vjetar te valovitije more. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 28 i 32 °C.

Foto: DHMZ

Oblačnije, nestabilno i svježije u vikend

U petak sa zapada stiže postupno naoblačenje s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, već prijepodne na sjevernom Jadranu, zatim u gorju, a kasno poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Tijekom subote u većini krajeva promjenljivo oblačno s povremenim pljuskovima.

Na kopnu će puhati povremeno umjeren, u gorju i jak jugozapadni i južni vjetar, dok će na moru jugo jačati na mjestimice jako s olujnim udarima. U subotu, a na sjevernom Jadranu već u petak poslijepodne, vjetar će slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak te mjestimice buru. Uz porast temperature u četvrtak i petak, u većini Hrvatske bit će vruće, osobito na istoku, dok će u subotu temperatura osjetno pasti.

