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BIT ĆE I JAKE BURE

Sunčano, toplo, ali i s mogućom kišom: Temperature preko 33°C

Piše 24sata,
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Sunčano, toplo, ali i s mogućom kišom: Temperature preko 33°C
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Zagreb: Nedjelja u gradu | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Na Jadranu će prevladavati sunčano, ali uz umjerenu i jaku buru, koja ponegdje može imati i olujne udare, osobito podno Velebita

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pravo ljetno vrijeme s obiljem sunca, ali i ponekim iznenađenjem u obliku kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 27 i 33 °C, što znači da će mnogi građani potražiti osvježenje u hladu ili na plažama.

U unutrašnjosti zemlje, osobito u prijepodnevnim satima, prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Tijekom dana očekuje se prolazno umjereno do povećano naoblačenje, osobito poslijepodne kada su mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi, najviše na istoku i jugu Hrvatske.

Zagreb će također doživjeti sličan obrazac – jutro sunčano, a kasnije mogućnost za poneki pljusak, uz najvišu temperaturu oko 29 °C.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati sunčano, ali uz umjerenu i jaku buru, koja ponegdje može imati i olujne udare, osobito podno Velebita.

Bura će dodatno pojačati osjećaj svježine u rano jutro, ali tijekom dana temperature će se penjati do 33 °C, osobito na krajnjem jugu i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno puhati sjeverozapadni. Na Jadranu će bura biti najizraženija, a u pojedinim područjima može stvarati poteškoće u prometu i na moru.

*uz korištenje AI-ja

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