Obavijesti

News

Komentari 0
PAST ĆE TEMPERATURE

Sunčano u utorak, a onda stiže nagla promjena, bit će i snijega!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Sunčano u utorak, a onda stiže nagla promjena, bit će i snijega!
Karlovac: Gusti snijeg pada od jutarnjih sati | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Već potkraj srijede sa zapada naoblačenje i kiša, u četvrtak s jakim sjevernim vjetrom i osjetan pad temperature pa će ponajprije u gorju biti i snijega...

U utorak Hrvatsku očekuje djelomice do pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno više oblaka i mogućnost slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova, osobito na istoku zemlje. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati bura, mjestimice i jaka s olujnim udarima, osobito na sjeveru.

Jutarnje temperature bit će svježe, od 2 do 7 °C na kopnu te od 7 do 12 °C na moru, dok će dnevne vrijednosti dosezati ugodnih 16 do 19 °C, uz nešto niže temperature u gorju.

Foto: DHMZ

Stabilnije i toplije vrijeme zadržat će se kratko. Već u srijedu na kopnu će biti sunčanije i toplije, uz postupno okretanje vjetra na jugozapadni smjer i blagi porast dnevnih temperatura.

- Do srijede na kopnu sunčanije, još u utorak na istoku koji pljusak. Slab do umjeren sjeverni vjetar u srijedu će okrenuti na jugozapadni, pa će dnevna temperatura još porasti. Jutra će pak biti malo hladnija. Već potkraj srijede sa zapada naoblačenje i kiša, u četvrtak s jakim sjevernim vjetrom i osjetan pad temperature pa će ponajprije u gorju biti i snijega.

Na Jadranu u utorak malo jača bura, zatim u srijedu jugozapadnjak te jugo u jačanju. Bit će barem djelomice sunčano i toplije nego proteklih dana. U četvrtak vjetrovito, na sjeveru jaka i olujna bura, s kojom će naglo zahladnjeti, a u Dalmaciji još jugo. Bit će oblačno s kišom, pa i u obliku jačih pljuskova praćenih grmljavinom - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak.

Prema srednjoročnoj prognozi, četvrtak donosi naglu promjenu vremena – jače naoblačenje, kišu i osjetan pad temperature. U gorju se ponovno može pojaviti i snijeg, dok će na Jadranu prevladavati nestabilno i vjetrovito vrijeme uz jaku buru na sjeveru te jugo u Dalmaciji.

Iako početak tjedna donosi ugodne proljetne uvjete, kraj će obilježiti povratak zimskih prilika i izražena promjenjivost vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026