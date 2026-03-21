Proljeće donosi sunce, ali i iznenadne pljuskove: Evo što nas danas čeka diljem Hrvatske!

Hrvatsku u subotu očekuje promjenjivo proljetno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje obasjat će djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu u prvom dijelu dana prevladavati pretežno sunčano. Ipak, poslijepodne se u unutrašnjosti očekuje jača naoblaka, a lokalno može pasti malo kiše ili poneki kratkotrajni pljusak.





Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena, a podno Velebita prijepodne i jaka bura. Tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje prolazno okretanje vjetra na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, što može dodatno osvježiti atmosferu uz obalu.



Temperature će biti umjerene za ovo doba godine: najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 16 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, uglavnom suho, te maksimalne dnevne temperature od 13 do 15 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, između 5 i 7 °C.





Iako će većina dana biti ugodna za boravak na otvorenom, ne zaboravite da lokalni pljuskovi nisu isključeni, osobito u unutrašnjosti. Također, jaka bura podno Velebita mogla bi stvarati probleme vozačima i putnicima na tom području.



Ukratko, pred nama je proljetni dan s puno sunca, ali i ponekim iznenađenjem u obliku pljuskova i jakog vjetra. Pratite lokalne prognoze za najnovije informacije i uživajte u prvom danu proljeća!

U nedjelju nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjetimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će u Dalmaciji oslabjeti i prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na obali i otocima između 6 i 9 °C. Najviša dnevna između 13 i 16, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.