PROGNOZA ZA VIKEND

Proljeće donosi sunce, ali i iznenadne pljuskove: Evo što nas danas čeka diljem Hrvatske!

Piše Veronika Miloševski,
Proljeće donosi sunce, ali i iznenadne pljuskove: Evo što nas danas čeka diljem Hrvatske!
Foto: Pixsell/DHMZ

Temperature će biti umjerene za ovo doba godine: najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 16 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku

Hrvatsku u subotu očekuje promjenjivo proljetno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje obasjat će djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu u prvom dijelu dana prevladavati pretežno sunčano. Ipak, poslijepodne se u unutrašnjosti očekuje jača naoblaka, a lokalno može pasti malo kiše ili poneki kratkotrajni pljusak.

PROGNOZA ZA VIKEND Kakvo je to proljeće? Subota oblačna. Mogući su kiša i mraz
Kakvo je to proljeće? Subota oblačna. Mogući su kiša i mraz



Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena, a podno Velebita prijepodne i jaka bura. Tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje prolazno okretanje vjetra na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, što može dodatno osvježiti atmosferu uz obalu.

Temperature će biti umjerene za ovo doba godine: najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 16 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, uglavnom suho, te maksimalne dnevne temperature od 13 do 15 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, između 5 i 7 °C.

NAJAVE HNB-A CRNA PROGNOZA za Lijepu našu. BDP će usporiti, inflacija raste
CRNA PROGNOZA za Lijepu našu. BDP će usporiti, inflacija raste



Iako će većina dana biti ugodna za boravak na otvorenom, ne zaboravite da lokalni pljuskovi nisu isključeni, osobito u unutrašnjosti. Također, jaka bura podno Velebita mogla bi stvarati probleme vozačima i putnicima na tom području.

Ukratko, pred nama je proljetni dan s puno sunca, ali i ponekim iznenađenjem u obliku pljuskova i jakog vjetra. Pratite lokalne prognoze za najnovije informacije i uživajte u prvom danu proljeća!

U nedjelju nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjetimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će u Dalmaciji oslabjeti i prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na obali i otocima između 6 i 9 °C. Najviša dnevna između 13 i 16, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke
SVEČANA PRISEGA

Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke

Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković koja vojno rok služi u Požegi. Na svečanu prisegu u petak stigao je i njezin otac Marko Perković Thompson.
Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu
PREŠUĆENI DETALJI

Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu

U prvim izjavama su prešutjeli potrebu legalizacije jer je dio kuće građen mimo dozvole. Nisu dali samo kaparu, već su na osnovu isplate 400.000 eura već u posjedu nekretnine. Za vlasništvo trebaju kredit uz jedan uvjet
Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'
VELIKI VODIČ

Premijer upozorio: 'Ova kriza će biti ozbiljna!'; Donosimo veliku analizu: 'Sve raste preko 10%'

Prijevoznici: Cijena transporta će rasti 10 do 15 posto • Poljoprivrenici: U dva tjedna neopravdano je cijena umjetnih gnojiva rasla i do 40 posto • I Vlada sprema paket novih mjera

