VREMENSKA PROGNOZA

Sunce i do 20 °C, ali stiže i kiša: Evo što očekivati za vikend...

Ivan Jukić
Sunce i do 20 °C, ali stiže i kiša: Evo što očekivati za vikend...
Vikend nam donosi sunce, ali i kišu na sjevernom Jadranu! Ne zaboravite kišobrane jer pljuskovi prijete. Uživajte na istoku gdje sunce obećava vedrinu i toplinu

Pred nama je promjenjiv vikend u kojem će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, ali bez potpune stabilnosti. U nekim dijelovima zemlje povremeno se može očekivati i kiša, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, navodi DHMZ. U subotu će u većini krajeva biti barem djelomice sunčano, no uz promjenjivu naoblaku. U jutarnjim satima na kopnu se mjestimice može pojaviti magla, dok će tijekom dana uz više oblaka ponegdje pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Najsunčanije bi trebalo biti na istoku zemlje, gdje je i najmanja vjerojatnost za oborinu.

Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u višim predjelima mjestimice i jak. Na istoku će prevladavati jugoistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura kretat će se većinom od 1 do 6 °C, na moru između 6 i 11 °C, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 15 do 20 °C, u gorju ponegdje i nešto niže.

U nedjelju će u unutrašnjosti prevladavati djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, a tek ponegdje u gorskim predjelima može pasti malo kiše. Na Jadranu će dan biti uglavnom suh i sunčaniji, a jugo će postupno slabjeti.

Razvija se El Niño: Stiže velika globalna promjena vremena!

Promjenjivije vrijeme očekuje se početkom tjedna. U ponedjeljak će u mnogim krajevima biti češće kiše i pljuskova, uz pad dnevne temperature zraka. Na Jadranu će također biti promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

- U subotu i nedjelju u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, samo ponegdje uz mogućnost za malo kiše, i to uglavnom u gorju. U ponedjeljak promjenjivije, često s kišom, pa i u obliku pljuskova, uz nižu dnevnu temperaturu zraka. Na Jadranu u subotu i ponedjeljak promjenjivo, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U nedjelju uglavnom suho i djelomice sunčano, pa i sunčanije. U subotu će puhati umjereno i jako jugo, koje će u nedjelju oslabjeti - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Komentari 1
