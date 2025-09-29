Sunce i kiša, a na Jadranu jaka bura, DHMZ izdao upozorenje!

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje promjenjivo vrijeme. Iako će biti pretežno vedro, pogotovo na Jadranu, povremeno će se pojavljivati više oblaka, a mjestimice su mogući i slabi pljuskovi, osobito tijekom jutra na istoku zemlje. U drugom dijelu dana će se oblačnije vrijeme proširiti i na zapadne krajeve.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena, ponegdje i jaka bura. Tijekom poslijepodneva očekuje se okretanje vjetra na sjeverozapadnjak, što može donijeti dodatnu svježinu uz obalu.

Temperature će biti ugodne za kraj rujna. Na kopnu će najviša dnevna temperatura zraka biti između 14 i 19 °C, dok će na Jadranu živa u termometru dosezati od 20 do 25 °C. Za Zagreb se očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 18 °C i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a navečer je moguć porast naoblake.

DHMZ je za ponedjeljak za obalu izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

