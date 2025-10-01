Sunce i kiša, a na Jadranu olujni vjetar, izdali narančasti alarm

Veći dio Hrvatske u srijedu očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Iako će mnogi uživati u sunčanim trenucima, ponegdje će pasti i malo kiše, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje. Na jugu Hrvatske tijekom poslijepodneva moguća je i grmljavina. Vjetar će u unutrašnjosti biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, što može stvarati poteškoće u prometu i na moru. Temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se između 11 i 16 °C, dok će na Jadranu biti ugodnije, od 18 do 23 °C.

U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, uz umjeren sjeveroistočni vjetar i najvišu temperaturu oko 15 °C.

DHMZ je za srijedu izdao narančasto upozorenje zbog jakog vjetra u Velebitskom kanalu te žuto za Dalmaciju, Kvarner, zapadnu obalu Istre kao i za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

