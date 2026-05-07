Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Sunce i more nisu dovoljni, oprezno s cijenom i ponudom

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Sunce i more nisu dovoljni, oprezno s cijenom i ponudom
Foto: screenshot twitter/pixsel

Više nije dovoljno imati samo smještaj nego presudna postaje ukupna vrijednost koju destinacija nudi. Sve više u fokus dolaze troškovi izvanpansionske potrošnje, od restorana do trgovina, koji izravno utječu na duljinu boravka.

Turizam je dugo živio oslanjajući se na "sunce i more". Nekad je to prolazilo, ali navike turista se mijenjaju, pa već godinama strani, ali i domaći gosti, sve više traže autentična iskustva i doživljaje izvan smještaja, ali da cijene nisu paprene, pogotovo u vremenu u kojem inflacija divlja. Konkurencija je jaka, posebno Španjolska i Italija, koje imaju niže cijene izvanpansionske ponude, što itekako zahtijeva oprez s cijenama. Više nije dovoljno imati samo smještaj nego presudna postaje ukupna vrijednost koju destinacija nudi. Cijene smještaja, iako više nisu jedini faktor, i dalje su okidač odluke. Sve više u fokus dolaze troškovi izvanpansionske potrošnje, od restorana do trgovina, koji izravno utječu na duljinu boravka. Gosti i dalje dolaze, ali ostaju kraće, što dugoročno smanjuje ukupne prihode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026