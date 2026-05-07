Sunce i more nisu dovoljni, oprezno s cijenom i ponudom

Turizam je dugo živio oslanjajući se na "sunce i more". Nekad je to prolazilo, ali navike turista se mijenjaju, pa već godinama strani, ali i domaći gosti, sve više traže autentična iskustva i doživljaje izvan smještaja, ali da cijene nisu paprene, pogotovo u vremenu u kojem inflacija divlja. Konkurencija je jaka, posebno Španjolska i Italija, koje imaju niže cijene izvanpansionske ponude, što itekako zahtijeva oprez s cijenama. Više nije dovoljno imati samo smještaj nego presudna postaje ukupna vrijednost koju destinacija nudi. Cijene smještaja, iako više nisu jedini faktor, i dalje su okidač odluke. Sve više u fokus dolaze troškovi izvanpansionske potrošnje, od restorana do trgovina, koji izravno utječu na duljinu boravka. Gosti i dalje dolaze, ali ostaju kraće, što dugoročno smanjuje ukupne prihode.