Zbog jedne doktrine, Iran i dalje ratuje iako je ostao bez vođe

Kada je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao da je Teheran proveo dva desetljeća proučavajući američke ratove kako bi izgradio sustav koji može nastaviti ratovati čak i ako glavni grad bude bombardiran, opisivao je nešto više od otpornosti; iznosio je logiku iranske obrambene doktrine, piše Al Jaazera.

U središtu te doktrine nalazi se ono što iranski vojni mislioci nazivaju „decentraliziranom mozaičkom obranom” – koncept koji počiva na jednoj temeljnoj pretpostavci: da u svakom ratu sa Sjedinjenim Državama ili Izraelom Iran može izgubiti visoke zapovjednike, ključne objekte, komunikacijske mreže pa čak i centraliziranu kontrolu, ali ipak mora biti sposoban nastaviti borbu.

Foto: SOCIAL MEDIA

To znači da prioritet nije samo obrana Teherana, pa čak ni zaštita samog vrhovnog vodstva. Prioritet je očuvanje sposobnosti donošenja odluka, održavanje borbenih jedinica operativnima i sprječavanje da rat završi jednim razornim udarom.

U tom smislu iranska vojska nije izgrađena za kratak rat. Izgrađena je za dug.

„Mozaička obrana” je iranski vojni koncept koji se najčešće povezuje s Islamskim revolucionarnim gardijskim korpusom (IRGC), osobito pod bivšim zapovjednikom Mohammadom Alijem Jafarijem, koji je vodio tu snagu od 2007. do 2019. godine.

Ideja je organizirati obrambenu strukturu države u više regionalnih i poluneovisnih slojeva, umjesto koncentriranja moći u jednom zapovjednom lancu koji bi mogao biti paraliziran udarom usmjerenim na vrh zapovjedništva.

Foto: Majid Asgaripour

Prema tom modelu, IRGC, Basij, jedinice regularne vojske, raketne snage, mornaričke snage i lokalne zapovjedne strukture čine dijelove distribuiranog sustava. Ako je jedan dio pogođen, ostali nastavljaju funkcionirati. Ako su viši zapovjednici ubijeni, lanac zapovijedanja se ne raspada. Ako su komunikacije prekinute, lokalne jedinice i dalje zadržavaju ovlasti i sposobnost djelovanja.

Doktrina ima dva glavna cilja: otežati razaranje iranskog zapovjednog sustava silom i učiniti samo bojište težim za brzo rješavanje sukoba pretvaranjem Irana u slojevitu arenu regularne obrane, neregularnog ratovanja, lokalne mobilizacije i dugotrajnog iscrpljivanja.

Zato iransko vojno razmišljanje rat ne promatra prvenstveno kao natjecanje u vatrenoj moći. Ono ga promatra kao test izdržljivosti.

Zašto je Iran usvojio ovaj model?

Iranski zaokret prema ovom modelu oblikovali su regionalni šokovi nakon američke invazije na Afganistan 2001. i Irak 2003. godine.

Brzi kolaps režima Saddama Husseina čini se da je ostavio dubok trag u iranskom strateškom razmišljanju. Teheran je vidio kako izgleda visoko centralizirana država kada se suoči s nadmoćnom američkom vojnom silom: zapovjedna struktura je pogođena, sustav se raspao, a režim je brzo pao.

Umjesto da svoju vojsku učini još ovisnijom o centralnoj kontroli, Iran je krenuo u smjeru disperzije. Umjesto da pretpostavi kako može parirati američkoj ili izraelskoj konvencionalnoj nadmoći, usredotočio se na to da je preživi.

Iranska doktrina polazi od pretpostavke da će svaka invazijska ili napadačka sila imati daleko superiorniju konvencionalnu tehnologiju, zračnu moć i obavještajne sposobnosti. Odgovor, u iranskom razmišljanju, nije simetrična konfrontacija.

U praksi doktrina različitim institucijama dodjeljuje različite uloge.

Regularna vojska, odnosno Artesh, očekuje se da primi prvi udar. Njezine oklopne, mehanizirane i pješačke formacije služe kao početna linija obrane, sa zadaćom usporavanja neprijateljskog napredovanja i stabiliziranja bojišnice.

Pokretanje videa... 00:02 Gif Američki Tomahawk pogodio je bazu uz školu kojoj je poginulo 168 ljudi | Video: 24sata/X

Jedinice protuzračne obrane, koristeći prikrivanje, obmanu i disperziju, nastoje koliko je god moguće umanjiti neprijateljsku zračnu nadmoć.

IRGC i Basij zatim preuzimaju dublju ulogu u sljedećoj fazi sukoba. Njihova je zadaća pretvoriti rat u rat iscrpljivanja kroz decentralizirane operacije, zasjede, lokalni otpor, ometanje opskrbnih linija i fleksibilne operacije na raznolikom terenu, uključujući urbane centre, planine i udaljene regije.

Upravo tu Basij postaje posebno važan. Izvorno osnovan po nalogu ajatolaha Ruhollaha Homeinija, taj je sastav kasnije čvršće integriran u ratnu strukturu IRGC-a. Nakon 2007. njegove su jedinice uključene u pokrajinski zapovjedni sustav koji obuhvaća svih 31 iransku pokrajinu, čime su lokalni zapovjednici dobili širi prostor za djelovanje ovisno o geografiji i uvjetima na bojištu.

Ta lokalna autonomija ključna je za doktrinu. Ona znači da se rat može nastaviti „odozdo” čak i ako je vodstvo „odozgo” oslabljeno.

Izvan kopnenog bojišta i pomorske snage imaju svoju ulogu, primjenjujući taktike uskraćivanja pristupa u Perzijskom zaljevu i oko Hormuškog tjesnaca. Njihova je misija učiniti slobodno kretanje opasnim i skupim pomoću brzih napadnih plovila, mina, protubrodskih projektila i prijetnje ometanja jednog od najosjetljivijih energetskih koridora na svijetu.

Raketne snage, osobito one pod kontrolom IRGC-a, služe i kao sredstvo odvraćanja i kao sposobnost dubinskih udara, usmjerena na nametanje troškova neprijateljskoj infrastrukturi i vojnim ciljevima.

Zatim dolazi šira iranska regionalna mreža: savezničke oružane skupine i partnerske snage diljem Bliskog istoka, čija je uloga proširiti bojište i osigurati da svaki rat s Iranom ne ostane ograničen samo na iranski teritorij.

Umjesto da dopusti protivniku da izolira jedno bojište i uništi jednu zapovjednu strukturu, Iran nastoji proširiti rat kroz vrijeme, prostor i više razina sukoba.

Jedan od najjasnijih izraza te doktrine jednako je ekonomski koliko i vojni.

Primjerice, procjenjuje se da dron Shahed za proizvodnju košta desetke tisuća dolara. Njegovo presretanje može koštati znatno više kada se uzmu u obzir presretačke rakete i integrirani sustavi protuzračne obrane.

Ta asimetrija je važna jer vrijeme pretvara u strateško oružje.

Ako jedna strana može proizvoditi jeftino oružje u velikim količinama, dok pritom protivnika prisiljava da troši mnogo više kako bi se od njega branio, tada samo produljenje rata postaje sredstvo pritiska.

Poanta nije nužno pobijediti neposrednom nadmoći na bojištu. Poanta je učiniti cijenu zaustavljanja svake prijetnje dugoročno neodrživom.

Zato iranska vojna doktrina stavlja toliki naglasak na izdržljivost, zalihe, decentralizaciju i rat iscrpljivanja. Ona je izgrađena oko mogućnosti da jača strana na kraju zaključi kako je cijena daljnje eskalacije jednostavno previsoka.

Među najistaknutijim ideološkim figurama povezanima s takvim razmišljanjem nalazi se Hassan Abbasi, tvrdolinijaški strateg koji se često opisuje kao jedan od ključnih teoretičara IRGC-a za asimetrične i dugotrajne sukobe.

Abbasi je važan ne samo zbog svojih vojnih ideja, nego i zbog načina na koji strateške koncepte povezuje s ideološkim narativom. U iranskom sustavu dugotrajan rat ne promatra se isključivo kao operativna nužnost. On se također prikazuje kao politička i civilizacijska borba u kojoj društvo, uvjerenja i državne institucije moraju biti spremni podnijeti pritisak i nastaviti funkcionirati.

Zbog toga je doktrina šira od samog planiranja bojišta. Ona postaje način organiziranja otpornosti države.

U međuvremenu je Mohammad Ali Jafari pomogao velik dio tog razmišljanja pretočiti u institucionalni oblik. Pod njegovim vodstvom koncepti poput decentralizirane obrane, lokaliziranog zapovijedanja, neregularnog odgovora i distribuirane otpornosti postali su dublje ugrađeni u strukturu IRGC-a.

Što je „četvrti nasljednik“?

Možda najjasniji izraz te ratne logike nalazi se u planiranju nasljeđivanja.

Prije svoje smrti, vrhovni vođa Ali Hamenei navodno je naložio visokim iranskim dužnosnicima da osiguraju postojanje više unaprijed određenih nasljednika za svaku ključnu vojnu i civilnu funkciju. Spominje se broj od čak četiri zamjene za svaku visoku poziciju. Upravo odatle potječe ideja o „četvrtom nasljedniku“.

Poanta nije bila samo imenovati nasljednika na samom vrhu. Cilj je bio izgraditi slojeve nasljeđivanja kroz cijeli sustav kako atentat, nestanak ili izolacija jednog vođe ne bi izazvali paralizu. Čak i ako prvi nasljednik ne bi mogao preuzeti kontrolu, drugi, treći ili četvrti već bi bio spreman.

Istodobno je, prema navodima, uski unutarnji krug dobio ovlast donositi ključne odluke ako komunikacija s vrhovnim vodstvom postane nemoguća.

To odražava istu logiku kao i mozaička obrana: ne dopustiti da sustav ovisi o jednoj jedinoj točki. Omogućiti državi da nastavi funkcionirati čak i nakon snažnog šoka.