Sunce, more i - lopata! To je Dalmacija usred sezone. A malo pivo 30 kuna, cedevita 25...

Na radiju dalmatinske pjesme, na viziru sunce i more.

Odlazak na more u Dalmaciju je, reklo bi se, milina. Ali samo dok zaista ne stignete...

Za dobro jutro, tamo negdje oko Šibenika, čeka vas prvi 'checkpoint' s tablom - Radovi na cesti.

Pogledajte video: Radovi usred sezone

Prvi 'checkpoint'. Ok, ali koga vraga rade prvog srpnja?!

Da, dobro ste čuli, radi se usred turističke sezone i to baš na potezu prema biseru Dalmacije poput Primoštena, gdje je nemoguća misija naći apartman u sezoni po cijeni manjoj od stotinu eura.

Prvi 'checkpoint', rekosmo - Žaborić, prošli smo relativno brzo ali opet nam nije jasno - kog se vraga radi prvi srpnja?

Zar to nije moglo biti gotovo na vrijeme?

Opet stop

Idemo dalje, ali ne zadugo. 15-ak kilometara dalje opet znak stop.

Ovog puta pred Rogoznicom, još jednim turističkim središtem. Tu se udara još jače, nekakvi ogromni bageri su na terenu i rade dok radnici hvataju hlad nebi li se spasili od nesnosnih +40.

Gradi se prilaz velikom trgovačkom centru i to neće biti gotovo tako skoro. Krater je s druge strane ceste, vozi se u jednom smjeru. Nekako prođosmo i taj drugi 'checkpoint' nadajući se da je to to.

Radovi na svakih 10,15 km

Ali vraga...

U mjestu Poljica, pred samim vratima Trogira, opet trokut s lopatama i semaforčić koji regulira promet na Jadranskoj magistrali. Naravno, i tu se čeka jer, vozi se samo u jednom smjeru.

Ružna je to slika Dalmacije i hrvatskog turizma na samom početku srpnja. Mi smo prošli jutros oko 8 sati, čekali smo par minuta, ali gotovo je sigurno da će turisti koji dolaze u poslijepodnevnim i večernjim satima zapeti na nekom od spomenuta tri 'checkpointa'.

Pazite, govorimo o potezu od svega 30,40 kilometara.

Pa ispada da su radovi svakih 10-15 km, barem u ovom dijelu Dalmacije.

Pivo 30 kuna, cedevita 25

Sve se to događa u trenucima gdje cijene na Jadranu divljaju.

Jedan nam je Zagrepčanin ovih dana u šoku prepričavao koliko je platio ceh u neosobito luksuznom kafiću na plaži u jednom od Kaštela.

- Malo pivo 30-35 kuna?!. Cedevitu smo platili mislim 25 kuna, kava s mlijekom je čini mi se bila 17 kuna - govorio je domaći turist suočen s cijenama koje će biti paprene i stranim turistima.

Preostaje nam samo nadati se da će radovi na cesti biti gotovi za koji dan.

Kad već nisu bili na vrijeme.

Najčitaniji članci