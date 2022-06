Ugostitelju s Pelješca koji se 'obračunao' s Mađarima prijeti i 200.000 kn kazne: 'Prijete mi'

ORBAN SVOJATAO MORE

U jeku medijskih napisa kako Orban svojim izjavama svojata naše more, Begović je na ploči kredom napisao "Mađare ne služimo. Niste dobrodošli na vaše more". Nekom Mađaru to se nije svidjelo...

Osim što su mu na Google reviewsu snizili ocjenu za 'Tuna bar' u Trpnju na Pelješcu gotovo na čistu jedinicu, Jakov Jakša Begović (66) dobio je na tisuće mailova i prijetnji telefonom jer se satirom 'obračunao' s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Zbog istog mu prijeti i 200.000 kuna kazne. Naime, ovaj ugostitelj koji bar drži već 30 godina odavno je poznat po satiričnim natpisima u svom Tuna baru. U jeku medijskih napisa kako Orban svojim izjavama svojata naše more, Begović je na ploči kredom napisao "Mađare ne služimo. Niste dobrodošli na vaše more. Ako dovedete Hernádija dobro ste došli". Nekom Mađaru to se nije svidjelo pa je ugostitelja prijavio policiji. - Dolazila je policija više puta, saznao sam da će podnijeti prijavu, tražio sam zapisnik, nisam ga dobio odmah, ali mi se javio i odvjetnik da bi me besplatno zastupao - rekao je za RTL.hr. Postao je osumnjičenik za povredu dostojanstva Mađara prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Kako navedeni zakon propisuje novčane kazne, a sporna ploča je pred njegovim 'Tuna barom' u Trpnju na Pelješcu, propisana kazna za pravnu osobu je viša nego za fizičku. A iznosi od pet do 30.000 kuna kao fizičkoj osobi. No, tvrdi da sumnja da bi kazna mogla stići na ime obrta, a onda je ona od 10.000 do 200.000 kuna. Ugostitelj je prije ovoga imao i napise: "Ni kad smo zatvoreni HDZ-ovce ne poslužujemo, a SDP-ovce pogotovo". Najčitaniji članci