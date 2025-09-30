Sunčece ti presvetlo! Zagorcima otimaju oranice za privatne solarne elektrane: Poniženi smo

Svi mi vlasnici smo ogorčeni. Da je bio neki drugi način, da smo bili na vrijeme obaviješteni da se na to pripremimo, neki referendum ili dogovor, bilo što, nego evo, uzimam vašu zemlju jer ja to želim, govori nam Silvija Kušan, čiji je suprug Nenad jedan od 300-tinjak vlasnika zemlje u Lugu Zabočkom pored Zaboka koje žele izvlastiti kako bi omogućili privatnom investitoru da na njoj napravi solarnu elektranu.

I to je druga grupa vlasnika koja je obavijesti o izvlaštenju dobila ove godine, prvoj grupi vlasnika obavijesti su poslali još prošle godine.

Ista stvar se sprema i u drugom zagorskom gradu - Pregradi. I tamo su vlasnici oranica organizirali prosvjede kad su shvatili da će ih izvlastiti privatni investitor za sunčane elektrane.

Obuhvat sunčanih elektrana Pregrada 1 i 2 je 14 hektara, dok se tri nove elektrane u Zaboku protežu na čak 47 hektara privatnog zemljišta. Vlasnik obje tvrtke koje traže izvlaštenje, Solar Grid i Solida Križevci, je poduzetnik Dubravko Posavec. On je jedan od pionira solara, a već je prije godinu i pol zbog izvlaštenja za tamošnju sunčanu elektrana nastala pobuna u Ivancu u Varaždinskoj županiji. Posavčeva Solida već ima nekoliko sunčanih elektrana na sjeveru Hrvatske.

Obitelj Kušan pored Zaboka ima dva hektara zemlje. Vlasnicima je stiglo pismo da započinje proces izvlaštenja. Čuli su da je prva grupa vlasnika dobila smiješnu cijenu od 1 eura za kvadrat.

Pitaju se zbog čega nisu pitali vlasnike žele li zemlju dati u najam, recimo na 20 godina, nego se odmah ide na izvlaštenje.

- Da dobijem nekakvu mjesečnu ili godišnju naknadu pa ti tu budi, a nakon 20 godina makni ili produžimo ugovor. Tako bi zemljište ipak ostalo moje, a oni bi napravili elektranu kako planiraju - govori Nenad.

Odveli su nas do svojeg zemljišta gdje imaju vrt, stol i dvije klupe te nadstrešnicu. Tamo često s prijateljima dolaze na roštilj, odmah blizu je rječica Topličina.

- Znamo da ima ljudi koji se ne mogu baviti zemljom i koji je žele prodati. I to je njihovo pravo, sve u redu. Ali mi ne želimo prodati naše, osobito ne na ovakav način. I to je to - odlučna je Silvija, koja kaže da govore i u ime drugih vlasnika.

Zakon im omogućuje da rade što žele

Pitaju se i što će biti nakon osam ili deset godina, koliko je rok trajanja solarnih panela. Hoće li investitor postaviti nove panele ili će ta zemlja odjednom postati građevinsko zemljište na kojemu će niknuti novo naselje.

Neki ljudi na svom zemljištu imaju OPG-ove, sade voćke, uzgajaju povrće, koze... Jedan od vlasnika, uvjerili smo se i sami na mjestu događaja, na svom je zemljištu posadio voćnjak lješnjaka, čekao prinos nekoliko godina, radio, održavao i sad bi se trebao svega toga odreći.

Problem je, kažu naši sugovornici, što ako to prođe u Lugu Zabočkom, može proći bilo gdje u Hrvatskoj jer im zakon to omogućuje. U Pregradi znaju što ih čeka i digli su bunu kako ne bi ostali bez oranica. Na njihovoj strani je i Grad, koji će izmijeniti prostorni plan i maknuti sunčanu elektranu.

- Osjećamo se poniženo, ali ćemo se boriti svim pravnim sredstvima. Riječ je o kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu i 95 posto vlasnika ga ne želi prodati. Nismo mogli vjerovati da je država omogućila privatniku da krene u takav proces izvlaštenja i jeftino trajno dođe do zemlje - kaže nam Tomica Kolar iz Pregrade u ime tamošnjih vlasnika.

Moraju prepustiti svoje oranice privatnoj firmi!

A kako je došlo do toga da se oranice umjesto poljoprivredne proizvodnje moraju jeftino prepustiti kroz izvlaštenje privatnoj tvrtki? Niz je zakonskih izmjena i nedorečenosti koje su omogućile prebacivanje odgovornosti i ovaj apsurd. Sunčane elektrane su planirane u prostornim planovima Pregrade i Zaboka na tim lokacijama. A to omogućuje izdavanje lokacijske dozvole koja ne uzima u obzir vlasništvo, nego samo prostorne planove.

Lokacijska dozvola je, pak, temelj za izvlaštenje, jer su po zakonu svi energetski projekti ovoga tipa, pa i privatni, od interesa za Republiku Hrvatsku. Ali lokacijske dozvole za oba projekta izdane su u prosincu 2022.godine, a zahtjevi su podneseni u listopadu. Još godinu dana ranije se zakon promijenio i izričito zabranio izdavanje lokacijske dozvole za projekte bez Energetskog odobrenja, za koje je nužno imati riješene imovinsko pravne odnose (vlasništvo zemlje, ugovore o zakupu, služnosti itd.). Međutim...

Unatoč tom novom zakonskom rješenju, županije su nastavile izdavati lokacijske dozvole bez tih odobrenja jer je tako bilo prije. Ministarstvo graditeljstva je u rujnu 2022. poslalo izričitu uputu da to ne rade, a dozvole za ove elektrane izdala je Krapinsko-zagorska županija nakon te upute. Projekti u Zaboku i Pregradi, prema službenom registru, nemaju Energetsko odobrenje. Samim time nisu mogli dobiti lokacijsku dozvolu, ali su je dobili.

Ovo je 'zelena grabež'

- Kako zakon nije izmijenjen, nego je stigla samo ta uputa, investitori su s pravom prijetili tužbama jer su prvo dobivali lokacijske dozvole, a onda bi ih trebali prestati dobivati. I neke županije su reterirale i izdavale dozvole. Da se striktno drži zakona, ovi projekti tad ne bi mogli dobiti lokacijsku dozvolu. Ali su je dobili i sad se ne može zaustaviti izvlaštenje. I to nije kraj apsurdima. Vidimo da su ove elektrane rascjepkane na manje projekte iako su jedna pored druge, i u Pregradi i u Zaboku. Ključ je da snaga svake pojedinačno ne prelazi 10 megavata. Zato im neće trebati ni Energetsko odobrenje niti građevna dozvola jer je Ministarstvo graditeljstva propisalo krajem 2023. da su to jednostavne građevine. Sunčana elektrana koja zauzima hektare tako je stavljena u rang nadstrešnice. Nije ovo jedini slučaj, ima toga još puno po Dalmaciji - objašnjava nam sugovornik iz sektora za obnovljive izvore.

Župan Željko Kolar (SDP) kaže kako on nije za zakon kojim bi se omogućavalo ovakvo izvlaštenje privatnih parcela, ali mora ga poštovati i provoditi.

- Izvlaštenje privatnih parcela radi privatnog interesa ne može biti strateški interes države. U redu je da se investitor dogovori i otkupi zemlju, a ne da može povući taj instrument. Unatoč tome, ja kao župan moram provoditi zakon - kaže Kolar (SDP).

Na pitanje zašto su izdali lokacijske dozvole koje sad omogućuju izvlaštenje iako projekti nisu imali Energetsko odobrenje, Kolar je rekao da ćemo dobiti odgovor nadležnog ureda, ali do zaključenja ovoga broja on nije stigao.

Stranka Možemo! uključila se u slučaj, podržat će ustavnu tužbu koja bi zaustavila ovakva izvlaštenja. Dušica Radojčić, koja je i predsjednica saborskog Odbora za okoliš i zaštitu prirode, kaže da će i od svih mjerodavnih tražiti odgovore.

- Ovo je ono što se naziva 'zelena grabež', gdje se projekti zelene tranzicije iskorištavaju da bi se lokalno stanovništvo lišilo svojih resursa. Država to ne smije dozvoliti - zaključuje Radojčić.

Pokušali smo dobiti i investitora, ali su nam u tvrtki rekli da je direktor na terenu.