U Pregradi prosvjed protiv izgradnje solarne elektrane

Oko 300 građana okupilo se u nedjelju u Pregradi na prosvjedu protiv privatne investicije izgradnje velikih samostojećih solarnih elektrana koje bi, prema planu, zauzele 14 hektara plodne zemlje usred grada. Projekt provodi tvrtka Solar Grid d.o.o., a prema dokumentaciji, riječ je o investiciji koja bi trebala proizvesti znatne količine električne energije za prodaju na tržištu. No, mještani upozoravaju da to nije projekt od javnog interesa, nego isključivo komercijalna inicijativa na račun lokalne zajednice.

Prosvjed je organizirao Mjesni odbor Pregrada, a Tomica Kolar, jedan od vlasnika parcela, podsjetio je na kronologiju događaja od prvog kontakta s predstavnicima investitora. Kako tvrdi, većina vlasnika zemljišta jasno je poručila da ne želi prodati svoje parcele, no unatoč tome prijeti im izvlaštenje – i to temeljem novog Zakona o izvlaštenju koji je stupio na snagu 2023. godine. Taj zakon omogućava oduzimanje privatne imovine i za određene projekte koje provodi privatni sektor, ako ih jedinica lokalne ili regionalne samouprave uvrsti u svoje prostorne planove i procijeni da imaju “gospodarsku važnost”.

Sporni elaborat

Kolar ističe kako je posebno problematičan Elaborat zaštite okoliša koji je izrađen kako bi se utvrdilo treba li provesti procjenu utjecaja na okoliš. U dokumentu se parcele opisuju kao neplodno tlo, močvarno i poplavno područje te šikara – premda su, kako navode mještani, sve u punoj funkciji poljoprivredne proizvodnje i obrađene tijekom cijele godine. “Takav prikaz izaziva opravdanu sumnju i na moguća kaznena djela”, poručili su prosvjednici, podsjećajući da bi lažno prikazivanje stanja zemljišta moglo utjecati na ishod postupka.

Organizatori prosvjeda tvrde da korijeni problema sežu u izmjenama i dopunama Prostornog plana iz 2021. godine, kojima je otvorena mogućnost ovakvih investicija. Time je investitor, uz potporu zakonskih rješenja, dobio alat da se pokuša domoći najvrjednijeg zemljišta u gradu. Mještani upozoravaju kako su slične situacije već viđene u drugim dijelovima Hrvatske, gdje su veliki solarni ili vjetroparkovi planirani na plodnim poljima ili u blizini naselja, a lokalna zajednica nije imala presudnu riječ u odobravanju projekta.

“Ovo se upravo događa u Zaboku. Mi smo sljedeći, a dalje, tko zna. Moramo napraviti pritisak da se ovo ludilo zaustavi. U pitanju je ustavno pravo na privatno vlasništvo. Da država izvlasti radi javnog interesa – poštujemo. Da privatnik izvlasti i otme djedovinu radi svog profita – to ne može”, poručili su organizatori, dodavši da slijedi pravna bitka i mogući novi prosvjedi.

Gradonačelnik Pregrade, Goran Vukmanić, naglasio je da Grad stoji uz vlasnike zemljišta i lokalnu zajednicu. “Nemamo ništa protiv solarne tehnologije i mnogi je već koristimo na svojim krovovima, ali velike samostojeće elektrane ne pripadaju u srce našeg grada. Nitko tko na ovakav način, uz prijetnju izvlaštenja, želi provesti projekt privatnog interesa, nije dobrodošao u Pregradu”, izjavio je.

Hrvatska je, kao članica Europske unije, preuzela obvezu znatnog povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji, a solarne elektrane smatraju se ključnim dijelom te tranzicije. Međutim, u posljednje dvije godine javile su se kritike da se projekti često smještaju na plodno poljoprivredno zemljište umjesto na neiskorištene površine, krovove industrijskih objekata ili brownfield lokacije. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ističe da je procedura za izdavanje dozvola za takve projekte jasna, ali lokalne zajednice sve češće upozoravaju da nemaju dovoljno mehanizama kako bi zaštitile svoj prostor od projekata koji im nisu prihvatljivi.

Pregradski prosvjednici sada su dio šireg vala otpora sličnim investicijama u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ishod ovog slučaja mogao bi imati utjecaj i na druge projekte koji su već u fazi pripreme.

