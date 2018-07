'Suočit ćete se s posljedicama s kakvima se nitko nije suočio'

Nakon što je iranski predsjednik Hasan Rohani jučer Donaldu Trumpu poručio da mu ne prijeti i ne "vuče lava za rep" jer bi rat s Iranom bio "majka svih ratova", američki predsjednik oštro mu je odgovorio i to u svom stilu - preko Twittera, velikim štampanim slovima.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!