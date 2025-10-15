Obavijesti

Iskoristi priliku!

Super ponuda: Zgrabi godišnji Oranž za 12 € ili mjesečni za samo 1,5 € uz vrijedne kupone

Osim neograničenog pristupa sadržaju, uz godišnji Oranž dobivaš i kupon za Lidl u vrijednosti od 15 €, dok uz mjesečni dobivaš kupone od 100 € za Kult Home i 10 € za DiSiMi

Odaberi i aktiviraj pretplatu koja ti najbolje odgovara – mjesečnu za 1,5 € ili godišnju za 12 €. Bez obzira na izbor, dobivaš neograničen pristup cijelom sadržaju portala 24sata.hr – od najnovijih vijesti i aktualnih tema do dubinskih analiza i inspirativnih priča koje donose drugačiji pogled na svakodnevicu.

No ova posebna ponuda nudi više od same pretplate. Uz mjesečnu pretplatu dolaze i vrijedni kuponi – 100 € za Kult Home i 10 € za DiSiMi, dok godišnja pretplata donosi kupon od 15 € za Lidl te dodatne kupone ukupne vrijednosti 252 € za razne proizvode i usluge. Kao praktičan dodatak, pretplatnici godišnjeg Oranža dobivaju i sjenilo za automobil

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 151 €:


🎁 6 € kupon za Admiral
🎁 15 € kupon za Horizont
🎁 10 € kupon za DiSiMi
🎁 20 € kupon za Persistance
🎁 100 € kupon za Kult Home

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 252 €:


🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 30 % popusta za Spartan Trail
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
