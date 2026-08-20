SUPERĆELIJE Europu će pogoditi jako nevrijeme uz pljuskove i tuču. Na udaru i Hrvatska

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, ali uz nestabilnosti koje bi mogle donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature će u većini krajeva dosezati od 31 do čak 36.

Od sredine dana, na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, očekuje se postupno povećanje naoblake, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Navečer bi ti pljuskovi mogli biti izraženiji, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

Kako piše meteorološka stranica Severe Weather EU u iduća dva dana očekuje se stvaranje niza intenzivnih ćelija i superćelija na području od Španjolske i Baltika, pa sve do Italije i Hrvatske. Loše vijesti su to što takvo vrijeme donosi obilne pljuskove, čak i tornado, tuču i jake vjetrove.

Foto: DHMZ

Vjetar će danas puhati umjereno jugozapadni, povremeno s jakim udarima, posebno u višim predjelima, dok će na Jadranu prevladavati jugo. Takvi uvjeti donose dodatni osjećaj sparine i topline, a u kombinaciji s mogućim naglim promjenama vremena, savjetuje se oprez.

Zagrebačko područje također očekuje pretežno sunčan i vruć dan, s najvišom dnevnom temperaturom oko 35 °C. Ipak, navečer je izgledno naoblačenje sa zapada uz mogućnost kiše ili pljuskova s grmljavinom na širem području grada.

Foto: DHMZ

Gotovo cijela Hrvatska je u 'žutome', izuzev područja oko Dubrovnika, Splita, Knina i Karlovca. A slično vrijeme očekuje nas i u petak.

- Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na sjevernom Jadranu. Na istoku i jugu sunčanije i uglavnom suho. U unutrašnjosti slab i umjeren jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak. Na moru će umjereno i jako jugo i južni vjetar naglo okrenuti na jugozapadni. Najniža temperatura zraka većinom od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na istoku do 35 °C - zaključuje DHMZ.

*uz korištenje AI-ja