Superoluja postala je uragan. Jednoj od najsiromašnijih država na svijetu prijeti kaos

Tropska oluja Melissa ojačala je u uragan i očekuje se da će do kraja vikenda prerasti u veliki uragan, priopćio je u subotu Američki nacionalni centar za uragane (NHC), piše Reuters.

Uragan Melissa nalazi se otprilike 380 kilometara jugozapadno od Port-au-Princea na Haitiju, s maksimalnom brzinom vjetra od 120 km/h, navodi NHC u svom najnovijem izvješću.

Foto: eddy vittini/REUTERS

Za Jamajku je izdano upozorenje na uragan, a NHC je upozorio da se u dijelovima južnog Hispaniole i Jamajke do početka idućeg tjedna očekuju po život opasne i katastrofalne bujične poplave te odroni tla.

Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS

Središte uragana Melisse očekuje se u blizini ili iznad Jamajke tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, dodao je NHC, napominjući da bi se sredinom idućeg tjedna moglo naći u blizini ili iznad istočne Kube.

Prema priopćenju NHC-a, na snazi je i upozorenje na uragan za jugozapadni poluotok Haitija, od Port-au-Princea do granice s Dominikanskom Republikom.