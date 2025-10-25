Obavijesti

Superoluja postala je uragan. Jednoj od najsiromašnijih država na svijetu prijeti kaos

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
11
Foto: PIXSELL/

Tropska oluja Melissa ojačala je u uragan i očekuje se da će do kraja vikenda prerasti u veliki uragan, priopćio je u subotu Američki nacionalni centar za uragane (NHC), piše Reuters.

Uragan Melissa nalazi se otprilike 380 kilometara jugozapadno od Port-au-Princea na Haitiju, s maksimalnom brzinom vjetra od 120 km/h, navodi NHC u svom najnovijem izvješću.

Tropical storm Melissa brings rain to Dominican Republic, in Santo Domingo
Foto: eddy vittini/REUTERS

Za Jamajku je izdano upozorenje na uragan, a NHC je upozorio da se u dijelovima južnog Hispaniole i Jamajke do početka idućeg tjedna očekuju po život opasne i katastrofalne bujične poplave te odroni tla.

Preparations ahead of Tropical Storm Melissa, in Kingston
Foto: OCTAVIO JONES/REUTERS

Središte uragana Melisse očekuje se u blizini ili iznad Jamajke tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, dodao je NHC, napominjući da bi se sredinom idućeg tjedna moglo naći u blizini ili iznad istočne Kube.

Prema priopćenju NHC-a, na snazi je i upozorenje na uragan za jugozapadni poluotok Haitija, od Port-au-Princea do granice s Dominikanskom Republikom.

