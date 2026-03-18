EVO TKO IMA PRAVO

Supetar dijeli uskrsnice od 50 eura, u Sisku dijele do 70 eura

Piše HINA,
Pogled iz zraka na Supetar, najveće mjesto na otoku Braču | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

​Grad Supetar i ovih će uskrsnih blagdana dodijeliti uskrsnice u iznosu od 50 eura građanima kojima je takva podrška najpotrebnija​, kako bi im barem malo olakšali blagdanske dane, izvijestila je u srijedu Gradska uprava.

​​Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s mirovinom do 500 eura, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nezaposleni hrvatski branitelji te onkološki bolesnici, svi s prebivalištem na području Supetra.

"Znamo koliko svaki financijski doprinos može značiti u svakodnevici naših sugrađana, osobito uoči blagdana. Ovom mjerom želimo pružiti konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija te im barem malo olakšati uskrsne dane", ​poručila je gradonačelnica Ivana Marković.

Dodaje kako će Grad Supetar nastaviti provoditi politike koje stavljaju naglasak na solidarnost, brigu i dostojanstvo svih naših građana​.

Isplata uskrsnica trajat će od 23. do 27. ožujka, a građani koji ostvaruju pravo na nju dužni su prilikom isplate dostaviti presliku važeće osobne iskaznice te odgovarajuću dokumentaciju ovisno o svom statusu​. 

U Sisku počela isplata

U Sisku je u srijedu započela isplata uskrsnica u iznosima od 50 do 70 eura umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade te osobama s priznatim statusom njegovatelja. 

Umirovljenici s mirovinom do 270 eura primit će 70 eura uskrsnice, dok će 60 eura primiti oni s mirovinom od 270 do 400 eura. Umirovljenicima s mirovinom od 400 do 540 eura bit će isplaćeno 50 eura uskrsnice.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe te roditelji njegovatelji i njegovatelji dobit će 70 eura.

„Uskrsnice su mali, ali važan znak pažnje i poštovanja prema našim sugrađanima koji su svojim radom i brigom o drugima dali značajan doprinos zajednici. Grad će i dalje provoditi mjere koje podižu kvalitetu života i pružaju konkretnu podršku u svakodnevici“, poručio je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

