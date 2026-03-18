Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s mirovinom do 500 eura, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nezaposleni hrvatski branitelji te onkološki bolesnici, svi s prebivalištem na području Supetra.
Supetar dijeli uskrsnice od 50 eura, u Sisku dijele do 70 eura
Grad Supetar i ovih će uskrsnih blagdana dodijeliti uskrsnice u iznosu od 50 eura građanima kojima je takva podrška najpotrebnija, kako bi im barem malo olakšali blagdanske dane, izvijestila je u srijedu Gradska uprava.
Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s mirovinom do 500 eura, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nezaposleni hrvatski branitelji te onkološki bolesnici, svi s prebivalištem na području Supetra.
"Znamo koliko svaki financijski doprinos može značiti u svakodnevici naših sugrađana, osobito uoči blagdana. Ovom mjerom želimo pružiti konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija te im barem malo olakšati uskrsne dane", poručila je gradonačelnica Ivana Marković.
Dodaje kako će Grad Supetar nastaviti provoditi politike koje stavljaju naglasak na solidarnost, brigu i dostojanstvo svih naših građana.
Isplata uskrsnica trajat će od 23. do 27. ožujka, a građani koji ostvaruju pravo na nju dužni su prilikom isplate dostaviti presliku važeće osobne iskaznice te odgovarajuću dokumentaciju ovisno o svom statusu.
U Sisku počela isplata
U Sisku je u srijedu započela isplata uskrsnica u iznosima od 50 do 70 eura umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade te osobama s priznatim statusom njegovatelja.
Umirovljenici s mirovinom do 270 eura primit će 70 eura uskrsnice, dok će 60 eura primiti oni s mirovinom od 270 do 400 eura. Umirovljenicima s mirovinom od 400 do 540 eura bit će isplaćeno 50 eura uskrsnice.
Korisnici nacionalne naknade za starije osobe te roditelji njegovatelji i njegovatelji dobit će 70 eura.
„Uskrsnice su mali, ali važan znak pažnje i poštovanja prema našim sugrađanima koji su svojim radom i brigom o drugima dali značajan doprinos zajednici. Grad će i dalje provoditi mjere koje podižu kvalitetu života i pružaju konkretnu podršku u svakodnevici“, poručio je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić.
