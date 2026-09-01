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AUTORICA 'MAMINOG BLOGA'

Suprug preminule Kristine: 'Na tuđe račune skuplja se novac. Ja nisam nikome dao broj računa'

Piše 24sata,
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Suprug preminule Kristine: 'Na tuđe račune skuplja se novac. Ja nisam nikome dao broj računa'
Foto: HRT
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Šira javnost upoznala je Kristinu je preko "Maminog bloga", na kojem je dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života...

Kristina Kovačević Hitrec iznenada je preminula 30. kolovoza, a vijest o njezinoj smrti potresla je mnoge. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na njezinoj popularnoj Facebook stranici "Mamin blog", koju je pratilo više od 110.000 ljudi...

Bit će pokopana na mjesnom groblju Rakov potok- Horvati, u blizini Zagreba, a iza sebe je ostavila šestero djece. O njezinoj smrti oglasio se suprug Tihomir Hitrec na stranici "Mamin blog".

TUŽNA VIJEST Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

Naime, nakon što je preminula, počele su kružiti inicijative za prikupljanje novca za njezinu djecu, no njezin suprug sada poručuje da za tim nema potrebe.

"Krenule su svakakve loše informacije, od skupljanja novca na tuđe račune.  Ja kao Kristinin suprug  NISAM dao svoj broj računa  niti njezin broj računa da se skupljaju novci!! 

Počelo se govoriti kako ce se ljudi pobrinuti za djecu, djeca imaju roditelja ja ću se pobrinuti za njih i držati ih  na okupu da budemo dalje obitelj. Molim u ovakvim teškim trenucima  suosjećanje , da svi savjesno radimo da se djeca zaštite od zlih ljudi i komentara s društvenih mreža.

S poštovanjem,
Tihomir Hitrec"

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Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
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