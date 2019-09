Supruga kapetana: 'Ne gubim nadu da će mog muža spasiti'

Žena u tridesetim godinama otvorila nam je vrata stana obitelji Miškić na šibenskim Meterizama. To je Marijana, supruga Dina Miškića, šibenskoga kapetana koji je s posadom u čamcima za spašavanje, zapravo splavima na napuhivanje, morao napustiti remorker Bourbon Rhode.

Brod je isplovio iz Las Palmasa na Kanarskom otočju i plovio je za Gvajanu, prema Južnoj Americi, no u četvrtak, nekih 1200 metara od otočja Martinique, zahvatio ih je uragan Lorenzo.

Marijana je djelovala staloženo, pribrano, svjesna da još ništa nije izgubljeno te da je pronalazak kapetana tegljača Bourbon Rhode, živog i zdravog, još izgledan.

- Pratimo situaciju, čekamo, nemamo novih informacija. Dina i njegove mornare traže helikopter, avion i deset brodova, a obvezu traženja imaju i brodovi koji se nađu u blizini. Tako da nismo izgubili nadu - rekla nam je s vrata supruga nestaloga kapetana.

Optimistični su i kolege u šibenskoj Udruzi pomorskih kapetana i časnika.

- Ima dobre šanse i, ne samo da ne gubimo nadu nego znamo da takve akcije često urode plodom. Spasilačka oprema ima vode, hrane i potrepština tipa opreme za prvu pomoć, za mjesec dana, a nerijetko stradalnike pronađu nakon 10-ak dana žive i zdrave - kažu nam šibenski pomorci.

Na otvorenome moru, pogotovo na oceanu, kad je valovito, spasioci mogu proći stotinjak metara od stradalnika i ne vidjeti ga. Znalo se to nama dogoditi i na Jadranu, objašnjava nam Saša Jurat iz Udruge pomorskih kapetana i časnika Šibenik.

- Dobra vijest je da se vrijeme na području na kojem je Bourbon Rhode potonuo smiruje, uragan ide na sjever prema Azorima. Kapetan Dino Miškić je stručna i obučena osoba. Od spašenih mornara saznali smo da je ostao priseban i evakuirao brod na vrijeme. To što im se dogodilo sila je prirode, vjetrovi su udarali više od 200 kilometara na sat, a more im je prodrlo na krmenom dijelu, gdje je strojarnica, pa je tegljač ostao bez pogona. U blizini je osam trgovačkih brodova s po 20-ak članova posade. Zapovjednici će od njih tražiti da s dalekozorima promatraju more s mosta, prove i krme, jer im je to dužnost po međunarodnoj konvenciji. Noću to, nažalost, nije moguće, ali zato su tu dva broda francuske obalne straže s noćnom opremom poput termovizijskih kamera. Kapetan Miškić uz to je jako motiviran da se vrati živ i zdrav svojoj familiji i znam da je napravio maksimalno što se u toj situaciji dalo napraviti - kazao nam je Saša Jurat.

S njim se slaže i Siniša Bacalja, sudski vještak za brodostrojarstvo i brodogradnju s 20 godina iskustva plovidbe.

- Već su našli trojicu živih i zdravih mornara, što je dokaz da spašavanje nije nemoguća misija. Iako je slabije opremljena, splav je daleko bolja varijanta od klasičnih čamaca za spašavanje, jer je stabilnija i otpornija na vremenske neprilike, a tu se ipak radi o uraganu četvrte ili pete kategorije, što je strašno. Pitanje je i koliko je ljudi na splavi, ali te četiri splavi su bar dva puta većega kapaciteta od broja članova posade - kaže nam Bacalja.

U susjedstvu Miškićevih, na Meterizama u Šibeniku, kažu nam da je nestali kapetan obiteljski čovjek koji uzdržava oca, majku, ženu i dijete. Zaustavljamo jednog od susjeda, koji se upravo vraćao iz dućana s vrećicama.

- Dino? To vam je jako dobar čovik. Muči se po moru da sve odradi kako treba, za dobrobit obitelji. Supruga ima punu podršku obitelji, rodbine, prijateljica i drugih koji joj pomažu u ovoj teškoj situaciji... Ima četverogodišnjeg sina i ženu, jako dobro ga poznam i znam koliko voli svoj posao. Pošten je i radi svoj posao kao uzoran i pametan kapetan. Ne možemo ni zamisliti, a kamoli prihvatiti, činjenicu da je potonuo s brodom. U nadi smo da će ga naći živog i zdravog - rekao nam je susjed Miškićevih.

Mještani Žirja, otoka na kojemu mu žive roditelji, bili su također “na iglama”. Svi su vapili za novim informacijama i dobrim vijestima. Razgovarali smo s ocem Marijem Miškićem.

- Nije nam lako, strahujemo i iščekujemo vijesti, ali zasad nema ništa novo. Tješi nas što su trojica mornara pronađena živa, još samo da nađu preostalih 11. Kažu mi da u tim splavima ima hrane za deset dana i daj Bože da ga nađu živog i zdravog, nadamo se - kazao nam je kapetanov otac, a na pitanje kako se drži mama glas mu je zadrhtao. Zabrinuto je uzdahnuo.

- A što da vam kažem, mama će umrijeti od tuge...

