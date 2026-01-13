Obavijesti

IZA ZATVORENIH VRATA

Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Josu M. (77) terete da je krajem travnja u stanu u centru Zagreba nakon svađe supruzi (76) zadao više teških ozljeda od kojih je preminula. Na sudu je rekao da nije kriv

Admiral

Nisam kriv, kazao je, doznaje se, na Županijskom sudu u Zagrebu Joso M. (77) optužen da je krajem travnja, u stanu u centru Zagreba, ubio svoju suprugu P. M. (76). Prema optužnici, Joso M. je nakon svađe i fizičkog sukoba supruzi zadao više teških ozljeda zbog kojih je preminula na mjestu događaja. 

Optužnica ga tereti da je supruzi zadao više udaraca po glavi i tijelu, no prije nego što ju je počeo tući omotao joj je plastični kabel oko vrata i stezao ga, a potom je izudarao po glavi tavom.

Motiv ubojstva navodno je bila patološka ljubomora odnosno Joso je bio uvjeren da ga supruga vara.

Iako se tijekom istrage Josu sumnjičilo za kazneno djelo femicida, u optužnici je klasifikacija kaznenog djela izmijenjena u teško ubojstvo bliske osobe. Moguće da je razlog tome i što nema indicija da je Joso ranije zlostavljao žrtvu odnosno nikada nije bio prijavljen za nasilje u obitelji. U svakom slučaju, riječ je o kvalificiranom obliku ubojstva za koje je, kao i za femicid, zapriječena kazna od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor.

Predsjednica sudskog vijeća prihvatila je zahtjev sina ubojice  i ubijene da se postupak zatvori za javnost zbog zaštite njihove obitelji koja je, kako je naveo, već dovoljno patila objavama medijskih članaka o ovom događaju. 

Suđenje će se, stoga, odvijati iza zatvorenih vrata pa javnost neće moći čuti što Joso M. ima za reći u svoju obranu. Neslužbeno se doznaje da je obrana tražila da se dodatno ispita psihijatrijski vještak jer smatraju da je optuženi u vrijeme počinjenja djela bio smanjeno ubrojiv. 

