Zahvaljujući instrumentu SURE rast nezaposlenosti zbog koronakrize bio je znatno manji nego za vrijeme globalne financijske krize unatoč tome što je pandemija dovela do puno većeg pada BDP-a, pokazuje izvješće koje je u srijedu objavila Komisija. - SURE je uspio sačuvati milijune radnih mjesta Europljana tijekom najgoreg razdoblja krize - izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Instrument SURE uspostavljen je u svibnju prošle godine i namijenjen je zaštiti radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom koronavirusa. U sklopu tog instrumenta državama članicama dostupna je financijska pomoć u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura i to u obliku zajmova koje EU pod povoljnim uvjetima odobrava državama članicama koje zatraže potporu. Zajmovi su pomogli državama članicama da financiraju programe skraćenog radnog vremena za zaposlenike ili slične mjere za samozaposlene osobe. Programi skraćenog radnog vremena su mjere kojima se u određenim okolnostima poduzećima s ekonomskim poteškoćama omogućuje da privremeno smanje broj radnih sati svojih zaposlenika koji onda za neodrađene sate dobivaju potpore od države. Hrvatskoj je bilo dostupno milijardu i 20 milijuna eura, koji su isplaćeni u dva obroko od po 510 milijuna eura u studenom prošle i u ožujku ove godine. Procjenjuje se da su mjere država članica uz potporu instrumenta SURE smanjili nezaposlenost za 1,5 milijuna radnih mjesta 2020. godine. Komisija je do sada odobrila 94,3 milijarde eura za 19 država članica koje su tražile potporu, od čega je isplaćeno ukupno 89,6 milijardi. Tijekom prošle godine potporu iz instrumenta SURE dobilo je 31 milijun ljudi, od čega 22,5 milijuna zaposlenih osoba i 8,5 milijuna samozaposlenih osoba, što predstavlja više od četvrtine ukupno zaposlenih u 19 država članica. Zahvaljujući SURE-u, oko 2,5 milijuna tvrtki uspjelo je zadržati svoje radnike. Prema Komisiji, države koje su koristile sredstva iz SURE-a uštedjele su oko 8,2 milijarde eura na kamatama zbog najvišeg mogućeg kreditnog rejtinga koji ima Komisija.