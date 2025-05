Susjed za poželjet! Zagrepčanin u penziji osigurao svojoj zgradi čak 422.688 eura sredstava

Sretan sam i ponosan sad kad je veći dio posla riješen. Ali, neću vam lagati, pred kraj je već bilo postalo gadno, smije se Milivoj Tomašković (83), predstavnik stanara zgrade na Lašćinskom Borovcu u Zagrebu.

Svojom je vitalnošću, upornošću i znanjem, sustanarima donio energetsku obnovu zgrade vrijednosti 530.000 eura, od čega su bespovratna sredstva čak 422.688 eura. Konzultantska tvrtka s kojom je surađivao, na društevoj je mreži objavila njegovu sliku i pored napisala: "A što rade vaše bake i djedovi u penziji?", te nakon što su nabrojali sve što je Tomašković postigao, dodali su: "Nisu problem godine. Problem je mentalitet." Milivoj je pokupio stotine lajkova.

Zagreb: Milivoj Tomaskovic (83), vitalni predstavnik stanara | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I ne, nije njegova izvedba uobičajena stvar i ne polazi za rukom svima. U pitanju je veliki angažman čovjeka koji je već godinama predstavnik stanara u zgradi u kojoj živi 25 godina.

Za sve je 'krivo' grijanje

- Istina je da sam stanare morao proganjati - malo riječima, a malo i mailovima. Baš sam danas išao brojati sve mailove koje sam im poslao otkako sam predstavnik i bilo ih je 67 - rekao je Tomašković i dodao kako čak i stariji stanari iz zgrade imaju mail i znaju se služiti njime. Predstavnik stanara, kaže, nije htio postati. Priča seže daleko u prošlost, Milivoj se ne sjeća kada je to točno bilo, a za sve je 'krivo' grijanje.

Zagreb: Milivoj Tomaskovic (83), vitalni predstavnik stanara | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- U susjednoj je zgradi bio je centar grijanja koji je opskrbljivao sve ove četiri zgrade, među kojima i moju. Grijalo se na lož ulje, a svime je upravljao ložač. E, tu je bila kvaka. Ložač je zatvarao grijanje u 20 sati, a trebao ga je upaliti u 7 sati ujutro. Međutim, često grijanja ne bi bilo do 9 sati. Ložač je odlazio i dolazio kako mu se prohtjelo. I baš se tada birao predstavnik stanara. Nisam to imao u planu, ali kako nitko drugi nije htio, javio sam se samo da sredim stvar s tim ložačem - i dalje se smije Milivoj. Objašnjava kako mu je prvi korak nakon što je postao predstavnik stanara bio da prijeđu na plinsko grijanje i to mu je uspjelo. Bili su prva zgrada koja se odvojila od zajedničkog sustava grijanja na lož ulje.

Bez sufinancijanja nije išlo

U veću se akciju Milivoj upustio 2017. godine kada je jednom birou dao da napravi projekt energetske obnove za njegovu zgradu. Potom je 2022. godine s tim projektom išao na natječaj, međutim, dokumentacija nije bila potpuna i na natječaju nisu prošli. Kasnije je angažirao nekoliko izvođača radova i tražio pomoć bez sufinanciranja, ali uspostavilo se da je ta opcija ipak preskupa. Čitavo je vrijeme pomno proučavao sve o tom području na internetu kako bi bio upućen i našao najbolje rješenje. I upravo je na internetu vidio konzultantsku tvrtku i pomislio kako bi mu ona mogla pomoći. Bio je to pun pogodak.

Zagreb: Milivoj Tomaskovic (83), vitalni predstavnik stanara | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Njegova snaga leži u tome što je jako dobro potkovan znanjem. Naši projektanti predlažu određene mjere, ali on je taj koji je preuzeo odgovornost u suglasnosti s ostalim stanarima da odluči što će na kraju prihvatiti - pohvalila je predstavnika stanara Lina Benović, direktorica konzultantske tvrtke. Milivoj je po zanimanju inženjer kemije i ne skriva da mu je tehničko znanje kojim je potkovan puno pomoglo.

Samo dobra volja nije dovoljna

- Onaj tko samo ima volju biti predstavnik stanara, a nema određena tehnička znanja, njemu neće biti lako. Ja sam na internetu pretraživao kako se radi fasada, kako se zabijaju vijci, sve... - rekao je. Nebrojeno je puta otišao na sastanak u konzultantski ured i prikupio je točno 22 dokumenta koja su bila potrebna za prijavu na natječaj. Prijavio ga je prošle godine u lipnju, a potvrda da je prošao stigla je prije nekoliko dana. Morao je za sve, naravno, prikupiti i potpise stanara. Najteže mu je palo, kaže, kada su se pojavile dvije struje među stanarima. Struja koja je bila za ugradnju lifta i o na kojoj je na prvom mjestu, baš kao i njemu, bila fasada. Uspio je dogovoriti da ugradnja lifta dođe nakon fasade i svi su se složili.

- Fasada bi mogla biti gotova za sedam mjeseci. Nakon toga mislim da neću više biti predstavnik. Vrijeme je za neke mlađe ljude. Možda da nije ovih bolova u kuku, bilo bi drugačije. Do prije Nove godine mogao sam trčati. A sada ne mogu bez štake - kaže Milivoj. Priznaje da ga je angažman oko zgrade održavao dosta dugo i fizički i mentalno vitalnim. A imao je još jedan hobi, a to je istraživanje rodoslovlja.

- Pronašao sam 120 članova s rodoslovnog stabla. Rođeni sam Varaždinec, ali sam otkrio da su moji preci došli iz Zagorja. Čovjek mora stalno nešto raditi i istraživati da bi funkcionirao - zaključio je ovaj legendarni predstavnik stanara koji živi sa suprugom u svojoj zgradi s četiri kata, 11 stanova i 20 stanara.