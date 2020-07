- Ku\u0107a je na samoj cesti kojom svaki dan prolaze ljudi kako bi do\u0161li do vrti\u0107a, osnovne \u0161kole i doma zdravlja. Kad prolazim pored te ku\u0107e uvijek me strah. Doslovno zastanem, u sebi izbrojim do tri i protr\u010dim. Stra\u0161no je da gradske vlasti nemaju sluha za ovo. Neka malo ja\u010de zatrese i opet \u0107e se sru\u0161iti, sljede\u0107i put nekome na glavu - ka\u017ee susjeda Josipa Severec.

Stanovnici ulice ogor\u010deni su jer ve\u0107 godinama poku\u0161avaju izboriti pravdu.

- Ne mogu vam opisati koliko puta smo slali dopise, mailove gradu. Nikad ni\u0161ta. Treba li zaista da netko smrtno strada kako bi se i\u0161ta pokrenulo? - rekla nam je susjeda Gordana Livai\u0107.

Vatrogasci su iza\u0161li na teren te uklonili prijete\u0107e cigle, no dvokatnica i dalje predstavlja neposrednu opasnost. Predsjednik Mjesnog odbora Trnje, Marin Kacun tako\u0111er je odmah iza\u0161ao na teren.

- U nekoliko smo navrata tra\u017eili da se ne\u0161to poduzme s ku\u0107om jer predstavlja direktnu opasnost za gra\u0111ane. S ovim sada \u0107emo \u0161to hitnije ponovno urigirati i za po\u010detak \u0107emo tra\u017eiti da se\u00a0postavi upozorenje kako bi se ljudi dr\u017eali \u0161to dalje od objekta - ka\u017ee.

Gospo\u0111a Zdenka ujutro je pretrpjela velik \u0161ok, no iz ku\u0107e se ne bi voljela udaljiti.

- Strah me je, ali volim svoj dom, voljela bih kad bih mogla ostati ovdje. Imam jednu sobu koja je malo udaljena i tamo bih spavala, no mislim da \u0107u ve\u010deras ipak spavati kod sina - ispri\u010dala nam je.

Susjedi u ulici, ka\u017eu nam, jedna su velika obitelj.

- Mi ovdje pazimo jedni na druge, tako da je ova ku\u0107a na\u0161 zajedni\u010dki problem. Morat \u0107emo se ponovno skupiti svi zajedno i pritisnuti gradske vlasti da ne\u0161to poduzmu. Nadamo se da tada ve\u0107 ne\u0107e biti prekasno - zaklju\u010dili su.

Susjedi na Krugama ogorčeni: 'Ako još jednom zatrese, sve će pasti. Ubit će nekoga!'

Čim se urušilo odmah sam s još dva susjeda potrčao vidjeti što je s gospođom Zdenkom. Kada smo je zatekli da je dobro, zagrlio sam ju od sreće, rekao nam je susjed Marko Livaić

<p>To je bilo toliko glasno, mislila sam da je još jedan potres, sve je prekrio ogroman oblak prašine. Svi smo odmah izletili iz svojih kuća i vikali ‘gdje je susjeda Zdenka’ - priča nam jedna od susjeda iz Karašičke ulice na Krugama gdje se u utorak oko 11h srušio zid derutne kuće. Srećom, nitko nije stradao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Zid je pao u dvorište i na krov susjedne kuće, gdje živi gospođa <strong>Zdenka Rašić </strong>(90). Trojica susjeda odmah su pojurila unutra kako bi ju spasili.</p><p>- Bio sam u parku preko puta kuće. Čim se urušilo odmah sam s još dva susjeda potrčao vidjeti što je s gospođom Zdenkom. Kada smo je zatekli da je dobro, zagrlio sam ju od sreće - rekao nam je <strong>Marko Livaić</strong> koji je odmah pozvao vatrogasce i policiju.</p><p>Stanovnici kažu da je kuća derutna već godinama te su u nekoliko navrata upozoravali kako je ona opasna za život. Jedan zid kuće već se srušio za vrijeme potresa, dok je drugome presudio niz slabijih potresa te jak vjetar koji je puhao u ponedjeljak. Budući da je u privatnom vlasništvu, susjedima to dodatno otežava situaciju.</p><p>- Kuća je na samoj cesti kojom svaki dan prolaze ljudi kako bi došli do vrtića, osnovne škole i doma zdravlja. Kad prolazim pored te kuće uvijek me strah. Doslovno zastanem, u sebi izbrojim do tri i protrčim. Strašno je da gradske vlasti nemaju sluha za ovo. Neka malo jače zatrese i opet će se srušiti, sljedeći put nekome na glavu - kaže susjeda <strong>Josipa Severec.</strong></p><p>Stanovnici ulice ogorčeni su jer već godinama pokušavaju izboriti pravdu.</p><p>- Ne mogu vam opisati koliko puta smo slali dopise, mailove gradu. Nikad ništa. Treba li zaista da netko smrtno strada kako bi se išta pokrenulo? - rekla nam je susjeda <strong>Gordana Livaić.</strong></p><p>Vatrogasci su izašli na teren te uklonili prijeteće cigle, no dvokatnica i dalje predstavlja neposrednu opasnost. Predsjednik Mjesnog odbora Trnje, <strong>Marin Kacun</strong> također je odmah izašao na teren.</p><p>- U nekoliko smo navrata tražili da se nešto poduzme s kućom jer predstavlja direktnu opasnost za građane. S ovim sada ćemo što hitnije ponovno urigirati i za početak ćemo tražiti da se postavi upozorenje kako bi se ljudi držali što dalje od objekta - kaže.</p><p>Gospođa Zdenka ujutro je pretrpjela velik šok, no iz kuće se ne bi voljela udaljiti.</p><p>- Strah me je, ali volim svoj dom, voljela bih kad bih mogla ostati ovdje. Imam jednu sobu koja je malo udaljena i tamo bih spavala, no mislim da ću večeras ipak spavati kod sina - ispričala nam je.</p><p>Susjedi u ulici, kažu nam, jedna su velika obitelj.</p><p>- Mi ovdje pazimo jedni na druge, tako da je ova kuća naš zajednički problem. Morat ćemo se ponovno skupiti svi zajedno i pritisnuti gradske vlasti da nešto poduzmu. Nadamo se da tada već neće biti prekasno - zaključili su.</p>