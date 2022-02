“Mladog čovjeka više nema i to se sve dogodilo u par sekundi. Čuli smo stravični vrisak žene i nekolicina nas je odmah je izašla iz kuće i došla vidjeti što se dogodilo. Muškarac je ležao na tlu, i nije davao nikakve znakove života. Njegova supruga u stanju šoka od prizora govorila je zovite, zovite, pa smo smo se odmah uhvatili za telefon i zvali hitnu pomoć. Došli su jako brzo i više od pola sata pokušavali vratiti čovjeka u život. Pokušali su s reanimacijom i sve napore ulagali da mu pomognu. Na žalost, to se nije dogodilo. Strujni udar je bio prevelik i njegovo tijelo nije izdržalo.Ugasio se jedan mladi život samo u trenu. Užasno nam je teško jer je riječ o divnim ljudima koji su nedavno dobili dijete. On je marljivo radio na obiteljskoj kući i bio je inače kao osoba jako marljiv i dobar susjed. Nitko nije slutio da se takvo što može dogoditi. Njega više nema i to je tragedija koja nas je sve duboko potresla” rekli su nam susjedi koje smo zatekli u ulici.