Šušnjar: ''Eppur si muove' ili 'Ipak se kreće'. Kupci su postali svjesni svoje snage'

Na sastanku Vlade s predstavnicima trgovačkih lanaca, HGK, HUP - a i drugih dionika, predstavljeni su proizvodi čije cijene će se ograničiti, a na koliko, znat će se sutra nakon sjednice Vlade. Trgovci su upozoravali da neke mjere nemaju smisla ili im otežavaju poslovanje, dok su iz Vlade objašnjavali da ne prihvaćaju da je za višestruko poskupljenje kriv PDV od pet posto i da od svih očekuju odgovorno ponašanje.

- Tražim od vas samo malo, da bi svima bilo dobro. Da se ova tema ispuše, to nam treba, da bi se ova tema ispuhala - rekao je na kraju sastanka premijer Plenković.

Prvi je izjavu dao Ivan Mišetić iz Atlantic grupe.

- Vjerujem da ste svi čuli sve, više manje smo svi suglasni oko pomoći našim najsiromašnijim građanima. Za razliku od 2023. godine, ovoga puta donosi se nova Odluka ali se mijenja i zakon. Danas još nije bilo govora o cijenama, ja očekujem da se ti razgovori dalje nastave u jednom suradnom tonu kao do sad - rekao je.

Dodao je i da su trgovci reagirali na bojkot jer je puno akcija.

- Kao i kad dijete protestira pa mu popustiš i daš igračku. Nije ovo primjerena usporedba ali nitko nije protiv toga da građani iskažu svoje nezadovoljstvo nečime. Što sa svježom robom koja se ne kupuje tjedan dana. Ukazujemo na problem, a problemi se rješavaju usput - dodao je.

Ministar Ante Šušnjar kaže da su cijelo vrijeme imali sastanke o listi proizvoda i kako bi saslušali predstavnike umirovljenika i osoba s invaliditetom.

- Moram zahvaliti ostalim sudionicima na njihovoj konstruktivnosti i doprinosu. Iskazali su spremnost da uz ovu listu proizvoda, spuste cijenu i drugim svojim proizvodima. Nadam se da će biti što manje zaobilaženja jer smo to predvidjeli i u odluci i u prijedlogu zakona. Definirali smo sve obaveze ali i sankcije u odnosu na sve koji krše mjere. Drastično su povećane, ali sve je još u savjetovanju - rekao je.

Na pitanje o tome jesu li trgovci odgovorili na pitanje zašto su neki proizvodi jeftiniji u drugim zemljama, kaže da nisu.

- Oni kažu da se ne mogu uzimati vanjski proizvodi i njihove akcijske cijene i uspoređivati s redovnim cijenama u Hrvatskoj. Imamo izraelski primjer kojeg su preuzeli Talijani i Slovenci, a to je objavljivanje i vođenje evidencije o cijenama. Mi ćemo još razmisliti kako ćemo tome pristupiti - dodao je.

Kad je u pitanju bojkot, kaže da su kupci postali svjesni svoje snage.

- Citirat ću jednog fizičara i filozofa iz 16. stoljeća kojeg su razapeli i spalili kad je rekao 'Eppur si muove' ili 'Ipak se kreće'. Kupci su postali svjesni svoje snage - rekao je i dodao da Vlada radi svoj posao.

- Odredit ćemo maksimalne cijene preko kojih se ne smije ići. Mi smo taj proces doveli skoro do kraja, imat ćemo još sastanak s HNB-om koji ima svoje analitičare, to bismo trebali iskristalizirati danas do kraja dana. Nismo odustali od toga da svi ti proizvodi, ako im to dopušta skladištenje, budu na jednoj polici. Trgovci su se bunili, ali jeste li vidjeli reakciju predstavnika naših najranjivijih skupina kad smo to rekli? To smo uvažili, njima to treba - rekao je Šušnjar. Na pitanje bi li on kupovao s takvih polica, jer trgovci kažu da je to segregacija, Šušnjar kaže: 'A zašto ne?'

Zagreb: Plenković se sastao s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača zbog daljnjih koraka za zaštitu potrošača | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bitno je naglasiti da smo svi osjetljivi i da svi smatramo da treba pomoći najranjivijim skupinama stanovništva ali koristeći ciljane mjere pomoći, a ne da su širom rasprostranjenje. Jedan od ključnih ciljeva mora biti povećanje samodostatnosti u domaćoj poljoprivredi i proizvodnji kako bismo imali domaće proizvode. Zabrinjava pad industrijske proizvodnje i izvoza. Kad u okviru bojkota gledam to, očekujemo snažan negativan utjecaj na rast BDP-a. Ako vam BDP raste na krilima osobne potrošnje, a s druge strane imate pad proizvodnje i izvoza, a sad utječete na smanjenje osobne potrošnje, vrlo je jednostavno i možemo očekivati pad BDP-a - rekla je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Na pitanje kako se sad može više proizvoda smanjiti, a prošli tjedan nije moglo, kaže da je cijena rezultat brojnih koraka.

- Činjenica je da trgovački lanci rade s dobiti od 2 do 3 posto. Bitno je utjecati na smanjenje cijena u cijelom lancu koji utječe na tu cijenu na polici. Činjenica je da moramo biti socijalno osjetljivi. Vodimo računa tome da u sektoru proizvodnje i prodaje hrane radi preko 25 posto zaposlenih u zemlji. Vodimo računa o tome, o radnim mjestima - rekla je.

Što se tiče porezne politike, stoji pri tome da je to jedan od elemenata koji utječe na cijene.

- U vrhu Europe smo kad su u pitanju troškovi rada. Naše cijelo gospodarstvo radi pod inflatornim pritiscima, anticipiramo povećanje plaća koje nam treba i to moramo napraviti kako bismo zadržali radnu snagu. Prije pet godina, cijena energenata, najma, leasinga, poljoprivrednih proizvoda i rada je bila drugačija i sve to utječe na to da je i cijena drugačija - rekla je.

Kad je u pitanju bojkot, nadaju se da neće trajati tjedan dana.

- Mislim, bitno je spustiti loptu na zemlju, spustiti tenzije i djelovati u smjeru smirivanja inflacije, postizanja stabilnog i mirnog okruženja u kojem će svi gospodarstvenici moći planirati svoje prihode - rekla je, a na pitanje mogu li se spustiti marže, kaže da je to teško i kompleksno pitanje jer se marže nisu mijenjale.